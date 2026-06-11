Quem saiu cedo de casa nesta quinta-feira, 11, encontrou uma cena típica de inverno em Franca: ruas, avenidas e áreas mais elevadas da cidade cobertas por uma densa neblina. O fenômeno foi favorecido pela combinação entre a chuva da madrugada e a queda das temperaturas nas primeiras horas da manhã.
De acordo com dados do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a estação meteorológica de Franca registrou 2,2 milímetros de chuva durante a madrugada e início da manhã. Apesar do volume modesto, a umidade deixada pela precipitação, somada ao ar mais frio, contribuiu para a formação da neblina observada em vários bairros da cidade.
A neblina se forma quando o vapor d'água presente na atmosfera se condensa próximo ao solo, criando uma espécie de nuvem baixa. O fenômeno é mais comum durante os meses de outono e inverno, especialmente após noites úmidas e com temperaturas mais baixas.
Além de alterar a paisagem urbana, a condição exige atenção redobrada dos motoristas, principalmente em rodovias e trechos de maior altitude, onde a visibilidade pode ficar reduzida durante as primeiras horas do dia.
Frente fria mantém chance de chuva
A mudança no tempo está associada à passagem de uma frente fria pelo Sudeste do país. Segundo o Inmet, áreas do estado de São Paulo devem registrar precipitações entre esta quinta, 11, e sexta-feira, 12, com condições favoráveis para instabilidades em diversas regiões.
Para Franca, a previsão indica manhãs mais frias, presença de nuvens e possibilidade de novas pancadas de chuva nos próximos dias. O cenário deve se intensificar durante o fim de semana, quando há expectativa de temporais em parte da região, conforme apontam os modelos meteorológicos acompanhados pelos institutos de previsão.
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