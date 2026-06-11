Quem saiu cedo de casa nesta quinta-feira, 11, encontrou uma cena típica de inverno em Franca: ruas, avenidas e áreas mais elevadas da cidade cobertas por uma densa neblina. O fenômeno foi favorecido pela combinação entre a chuva da madrugada e a queda das temperaturas nas primeiras horas da manhã.

De acordo com dados do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a estação meteorológica de Franca registrou 2,2 milímetros de chuva durante a madrugada e início da manhã. Apesar do volume modesto, a umidade deixada pela precipitação, somada ao ar mais frio, contribuiu para a formação da neblina observada em vários bairros da cidade.

A neblina se forma quando o vapor d'água presente na atmosfera se condensa próximo ao solo, criando uma espécie de nuvem baixa. O fenômeno é mais comum durante os meses de outono e inverno, especialmente após noites úmidas e com temperaturas mais baixas.