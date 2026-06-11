11 de junho de 2026
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LUTO

Veja o obituário desta quinta-feira em Franca

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Cemitério Santo Agostinho, em Franca
Cemitério Santo Agostinho, em Franca

Veja o obituário desta quinta-feira, 11, em Franca:

Nome: Nair Fernandes da Silva 
Idade: 95 anos 
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 5
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 13h

Nome: Luiz Natalino Teixeira 
Idade: 80 anos
Local do velório: São Vicente, sala 10
Funerária: Francana 
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 13h

Nome: Jenniffer Graciela Gomez Ortiz 
Idade: 39 anos
Local do velório: São Vicente, sala 11
Funerária: Santa Bárbara
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 14h

Nome: Andreia da Costa Ribeiro
Idade: 53 anos 
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 2 e 3 
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 10h

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