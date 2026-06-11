Veja o obituário desta quinta-feira, 11, em Franca:

Nome: Nair Fernandes da Silva

Idade: 95 anos

Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 5

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras

Horário previsto do sepultamento: 13h

Nome: Luiz Natalino Teixeira

Idade: 80 anos

Local do velório: São Vicente, sala 10

Funerária: Francana

Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras

Horário previsto do sepultamento: 13h