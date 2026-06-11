Veja o obituário desta quinta-feira, 11, em Franca:
Nome: Nair Fernandes da Silva
Idade: 95 anos
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 5
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 13h
Nome: Luiz Natalino Teixeira
Idade: 80 anos
Local do velório: São Vicente, sala 10
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 13h
Nome: Jenniffer Graciela Gomez Ortiz
Idade: 39 anos
Local do velório: São Vicente, sala 11
Funerária: Santa Bárbara
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 14h
Nome: Andreia da Costa Ribeiro
Idade: 53 anos
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 2 e 3
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 10h
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