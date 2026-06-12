Um estudante teve a motocicleta furtada na noite de quarta-feira, 10, nas proximidades da Unifran (Universidade de Franca), no Parque Universitário, em Franca. O crime aconteceu por volta das 21h20, enquanto o proprietário participava das aulas.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima estacionou a motocicleta, uma Honda CG 160 Titan de cor laranja, na rua Doutor Pedro de Toledo por volta das 19h e seguiu para as atividades acadêmicas.

Durante um intervalo das aulas, o estudante retornou ao local onde havia deixado o veículo e constatou que a motocicleta havia sido furtada por um indivíduo ainda não identificado.