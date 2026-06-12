Um estudante teve a motocicleta furtada na noite de quarta-feira, 10, nas proximidades da Unifran (Universidade de Franca), no Parque Universitário, em Franca. O crime aconteceu por volta das 21h20, enquanto o proprietário participava das aulas.
Segundo o boletim de ocorrência, a vítima estacionou a motocicleta, uma Honda CG 160 Titan de cor laranja, na rua Doutor Pedro de Toledo por volta das 19h e seguiu para as atividades acadêmicas.
Durante um intervalo das aulas, o estudante retornou ao local onde havia deixado o veículo e constatou que a motocicleta havia sido furtada por um indivíduo ainda não identificado.
Após perceber o crime, ele procurou a CPJ (Central de Polícia Judiciária) para registrar a ocorrência.
Veículo não possuía seguro
De acordo com o registro policial, o proprietário informou que continua com as chaves e os documentos da motocicleta, circunstância que reforça a suspeita de ação praticada por criminosos especializados em furto de veículos.
A vítima também relatou que a motocicleta não possui seguro, o que aumenta o prejuízo causado pelo crime.
Família oferece recompensa
Familiares e amigos do estudante passaram a divulgar informações sobre o furto e oferecem recompensa para quem fornecer dados que ajudem na localização da motocicleta ou na identificação dos responsáveis.
Qualquer informação que possa contribuir com as investigações pode ser repassada às forças de segurança por meio dos canais oficiais de denúncia.
O caso foi registrado pela Polícia Civil, que dará sequência às investigações.
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