A política de redução de danos, o tratamento de dependentes químicos, o combate ao tráfico e a crescente presença de usuários de drogas em espaços públicos dividiram os pré-candidatos a deputado estadual por Franca na campanha Franca Tem Voz. Ao responderem sobre o tema, os participantes apresentaram diferentes diagnósticos para o problema e defenderam caminhos que passam por saúde pública, reabilitação, assistência social, endurecimento no combate ao crime e investimento em políticas de acolhimento.

Enquanto parte dos pré-candidatos defendeu a ampliação das políticas de saúde pública e a adoção da redução de danos como estratégia baseada em evidências científicas, outros manifestaram preferência por modelos focados na recuperação dos dependentes e no fortalecimento do combate à criminalidade associada ao uso de drogas.

O que disseram os pré-candidatos?

A pergunta apresentada aos pré-candidatos foi a seguinte: