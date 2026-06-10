A Prefeitura da Estância Turística de Batatais anunciou na noite desta quarta-feira, 10, o cancelamento da 49ª edição da Festa do Leite, que estava prevista para ocorrer entre os dias 8 e 12 de julho. A decisão foi atribuída à necessidade de contenção de gastos após uma reavaliação das condições financeiras do município.

O anúncio surpreendeu moradores e participantes do evento porque, há pouco mais de uma semana, a própria administração municipal havia divulgado oficialmente a programação completa da festa. Em publicação feita no dia 2 de junho, foram anunciadas atrações como Edson & Hudson, Dilsinho, Jads & Jadson, Felipe & Rodrigo, Country Beat, Trio Parada Dura e Maria Clara & JP, além de rodeio, torneio leiteiro, exposições e outras atividades tradicionais.

Segundo a prefeitura, uma análise técnica apontou a necessidade de contingenciamento, controle e racionalização das despesas públicas diante da redução das receitas previstas para o município.

Queda na arrecadação