A Prefeitura da Estância Turística de Batatais anunciou na noite desta quarta-feira, 10, o cancelamento da 49ª edição da Festa do Leite, que estava prevista para ocorrer entre os dias 8 e 12 de julho. A decisão foi atribuída à necessidade de contenção de gastos após uma reavaliação das condições financeiras do município.
O anúncio surpreendeu moradores e participantes do evento porque, há pouco mais de uma semana, a própria administração municipal havia divulgado oficialmente a programação completa da festa. Em publicação feita no dia 2 de junho, foram anunciadas atrações como Edson & Hudson, Dilsinho, Jads & Jadson, Felipe & Rodrigo, Country Beat, Trio Parada Dura e Maria Clara & JP, além de rodeio, torneio leiteiro, exposições e outras atividades tradicionais.
Segundo a prefeitura, uma análise técnica apontou a necessidade de contingenciamento, controle e racionalização das despesas públicas diante da redução das receitas previstas para o município.
Queda na arrecadação
De acordo com a nota oficial, nas últimas semanas foi registrada uma queda relevante nas receitas estimadas, motivada pela frustração da arrecadação prevista e pela revisão das projeções financeiras para o exercício de 2026.
“Diante dessa realidade, a Administração Municipal optou por priorizar a manutenção dos serviços essenciais à população, como saúde, educação, assistência social, infraestrutura, além de assegurar o pagamento em dia dos servidores públicos e encargos sociais, como acontece desde o primeiro dia dessa gestão, bem como o cumprimento dos compromissos já assumidos pela Prefeitura”, informou o comunicado.
A administração também afirmou que, após uma análise atualizada do fluxo de caixa, a realização da festa tornou-se financeiramente inviável.
Alternativas foram avaliadas
Antes de confirmar o cancelamento, a prefeitura informou que estudou alternativas para viabilizar a realização do evento.
“No entanto, mesmo com esses esforços, não foi possível assegurar as condições necessárias para a realização responsável da festa”, destacou a nota.
A Festa do Leite é considerada um dos eventos mais tradicionais da região e movimenta setores como comércio, turismo e prestação de serviços. No comunicado, a prefeitura reconheceu os impactos da decisão para expositores, comerciantes, trabalhadores temporários, artistas, patrocinadores e para a população que aguardava mais uma edição da festividade.
Ressarcimento
A administração municipal informou que divulgará nas próximas horas os procedimentos para ressarcimento dos ingressos, além de orientações específicas para expositores, prestadores de serviço, patrocinadores e demais envolvidos.
Ao final da nota, a prefeitura reafirmou seu compromisso com a transparência e a responsabilidade fiscal na condução das contas públicas.
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