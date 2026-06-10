11 de junho de 2026
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CRIMINALIDADE

Pescador é baleado ao fugir de tentativa de assalto na região

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Divulgação/Polícia Militar
Vidro destruído após tiro atingir carro
Vidro destruído após tiro atingir carro

Um pescador de 56 anos ficou ferido após ser baleado durante uma tentativa de assalto na noite de segunda-feira, 8, em uma estrada de terra às margens do Rio Grande, em Igarapava. O crime ocorreu por volta das 19h, quando dois homens retornavam de um dia de pescaria próximo à barragem localizada na divisa entre os estados de São Paulo e Minas Gerais.

Segundo a Polícia Militar, criminosos armados abordaram o veículo das vítimas e anunciaram o assalto. Ao perceberem a ação, os pescadores aceleraram o carro e conseguiram fugir do local.

Durante a fuga, os suspeitos efetuaram disparos contra o veículo. Um dos tiros atingiu o braço do motorista, de 56 anos.

Tentativa de assalto

Após os disparos, os criminosos fugiram em direção a uma área de mata e não foram localizados pelas equipes policiais.

A vítima foi socorrida e encaminhada para a Santa Casa de Igarapava, onde deu entrada no pronto-socorro por volta das 20h. De acordo com o relatório médico, o pescador apresentava dois ferimentos no braço, correspondentes à entrada e à saída do projétil.

Sem necessidade de cirurgia

Após passar por sutura, curativos e exames de raio-X, os médicos constataram que a bala não ficou alojada no corpo e não atingiu nenhum osso. Por isso, não houve necessidade de cirurgia.

A área onde o crime ocorreu foi preservada para o trabalho da perícia técnica. O caso foi registrado e será investigado pela Polícia Civil, que busca identificar os autores da tentativa de roubo.

As vítimas são moradoras de Uberlândia (MG).

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