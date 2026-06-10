Um pescador de 56 anos ficou ferido após ser baleado durante uma tentativa de assalto na noite de segunda-feira, 8, em uma estrada de terra às margens do Rio Grande, em Igarapava. O crime ocorreu por volta das 19h, quando dois homens retornavam de um dia de pescaria próximo à barragem localizada na divisa entre os estados de São Paulo e Minas Gerais.

Segundo a Polícia Militar, criminosos armados abordaram o veículo das vítimas e anunciaram o assalto. Ao perceberem a ação, os pescadores aceleraram o carro e conseguiram fugir do local.

Durante a fuga, os suspeitos efetuaram disparos contra o veículo. Um dos tiros atingiu o braço do motorista, de 56 anos.

Tentativa de assalto