Um pescador de 56 anos ficou ferido após ser baleado durante uma tentativa de assalto na noite de segunda-feira, 8, em uma estrada de terra às margens do Rio Grande, em Igarapava. O crime ocorreu por volta das 19h, quando dois homens retornavam de um dia de pescaria próximo à barragem localizada na divisa entre os estados de São Paulo e Minas Gerais.
Segundo a Polícia Militar, criminosos armados abordaram o veículo das vítimas e anunciaram o assalto. Ao perceberem a ação, os pescadores aceleraram o carro e conseguiram fugir do local.
Durante a fuga, os suspeitos efetuaram disparos contra o veículo. Um dos tiros atingiu o braço do motorista, de 56 anos.
Tentativa de assalto
Após os disparos, os criminosos fugiram em direção a uma área de mata e não foram localizados pelas equipes policiais.
A vítima foi socorrida e encaminhada para a Santa Casa de Igarapava, onde deu entrada no pronto-socorro por volta das 20h. De acordo com o relatório médico, o pescador apresentava dois ferimentos no braço, correspondentes à entrada e à saída do projétil.
Sem necessidade de cirurgia
Após passar por sutura, curativos e exames de raio-X, os médicos constataram que a bala não ficou alojada no corpo e não atingiu nenhum osso. Por isso, não houve necessidade de cirurgia.
A área onde o crime ocorreu foi preservada para o trabalho da perícia técnica. O caso foi registrado e será investigado pela Polícia Civil, que busca identificar os autores da tentativa de roubo.
As vítimas são moradoras de Uberlândia (MG).
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