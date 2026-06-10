O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, esteve em Franca na tarde desta quarta-feira, 10, para assinar a ordem de início das obras da Policlínica que será construída na Zona Oeste da cidade. A unidade receberá investimento de R$ 30 milhões por meio do Novo PAC Seleções, do Governo Federal, e tem como objetivo ampliar o acesso da população a exames, consultas especializadas e cirurgias pelo SUS (Sistema Único de Saúde).
A cerimônia foi realizada na área onde a unidade será construída, na rua Antônio de Oliveira Costa, no Jardim João Liporoni. O evento reuniu autoridades federais, municipais e lideranças políticas da região.
Durante o ato, Padilha afirmou que a principal missão da nova estrutura será reduzir o tempo de espera por atendimentos especializados.
“O foco dessa obra é fazer com que as pessoas que esperam meses, às vezes até anos, para fazer um exame de tomografia, uma ressonância, uma cirurgia, a gente possa reduzir esse tempo de espera. Em 2025, o SUS já bateu o recorde de cirurgias eletivas no Brasil: foram 14 milhões e 900 mil”, disse.
O ministro também garantiu que, além da construção, o Governo Federal será responsável pelo fornecimento de equipamentos e pelo custeio da unidade após a inauguração.
“Como todas as ações do Ministério da Saúde, além de construir, a gente vai dar todos os equipamentos e também o recurso de custeio posterior, à medida que ela começar a funcionar”, afirmou.
Interior recebe investimento
O prefeito Alexandre Ferreira (MDB) destacou que a Policlínica irá reforçar a estrutura de atendimento especializado já existente na cidade.
“Uma policlínica que vai se somar ao que a gente já faz nas nossas unidades de especialidades, na atenção secundária, como o NGA, CAPs, além do investimento em duas UBSs, em escolas e nos R$ 40 milhões das obras contra enchente. Dinheiro do Governo Federal que permite aplicar em obras e melhorar a vida das pessoas”, declarou.
O vereador Gilson Pelizaro (PT) afirmou que a conquista do investimento foi resultado da elaboração e apresentação do projeto pela administração municipal.
“Quem tem projeto será beneficiado pelo Governo Federal. Eu participei do lançamento do Novo PAC, do PAC Seleções, em Brasília, e vi a estrutura da Policlínica, como ela poderia vir a Franca. Passamos as informações para a Prefeitura, a Secretaria de Saúde montou o projeto, inseriu no sistema do Novo PAC, e hoje é uma realidade”, disse.
Atendimento especializado
O diretor do Departamento Nacional de Auditoria do SUS, Rafael Bruxellas, ressaltou a parceria entre os governos federal e municipal para a implantação da unidade.
“Nós que somos da cidade ficamos muito felizes de ver isso numa parceria entre Governo Federal e governo municipal para trazer benefícios para a população”, afirmou.
Já a secretária municipal de Saúde, Waléria Mascarenhas, destacou os impactos da nova estrutura no atendimento aos pacientes.
“Uma obra importante pra cidade, com várias especialidades, cirurgias e exames de imagem que vão proporcionar diagnósticos mais rápidos e mais precisos. Isso ajuda no prognóstico dos pacientes”, disse.
Policlínica
A Policlínica será uma unidade voltada ao atendimento ambulatorial especializado, oferecendo consultas, exames e acompanhamento em diversas áreas da medicina. A proposta é ampliar o acesso da população a diagnósticos e tratamentos especializados pelo SUS.
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