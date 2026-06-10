O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, esteve em Franca na tarde desta quarta-feira, 10, para assinar a ordem de início das obras da Policlínica que será construída na Zona Oeste da cidade. A unidade receberá investimento de R$ 30 milhões por meio do Novo PAC Seleções, do Governo Federal, e tem como objetivo ampliar o acesso da população a exames, consultas especializadas e cirurgias pelo SUS (Sistema Único de Saúde).

A cerimônia foi realizada na área onde a unidade será construída, na rua Antônio de Oliveira Costa, no Jardim João Liporoni. O evento reuniu autoridades federais, municipais e lideranças políticas da região.

Durante o ato, Padilha afirmou que a principal missão da nova estrutura será reduzir o tempo de espera por atendimentos especializados.