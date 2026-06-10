Uma motociclista de 20 anos ficou ferida na tarde dessa terça-feira, 9, após se envolver em um acidente na avenida Brasil, na Vila Aparecida, em Franca.
Conforme vídeo de câmera de segurança, a jovem seguia pela via no sentido Centro–bairro quando um motorista realizou uma conversão proibida e cruzou a frente da motocicleta, provocando a colisão.
As imagens mostram que a motociclista não teve tempo suficiente para desviar do veículo. Com o impacto, ela foi arremessada ao solo.
Equipes de socorro foram acionadas e prestaram os primeiros atendimentos ainda no local. Em seguida, a vítima foi encaminhada para a Santa Casa de Franca com ferimentos. O estado de saúde dela não foi divulgado.
Acidente será investigado
A Polícia Militar esteve no local para controlar o trânsito e registrar a ocorrência.
As circunstâncias do acidente serão apuradas para esclarecer a dinâmica da colisão.
Ver essa foto no Instagram
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.