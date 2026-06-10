Uma motociclista de 20 anos ficou ferida na tarde dessa terça-feira, 9, após se envolver em um acidente na avenida Brasil, na Vila Aparecida, em Franca.

Conforme vídeo de câmera de segurança, a jovem seguia pela via no sentido Centro–bairro quando um motorista realizou uma conversão proibida e cruzou a frente da motocicleta, provocando a colisão.

As imagens mostram que a motociclista não teve tempo suficiente para desviar do veículo. Com o impacto, ela foi arremessada ao solo.