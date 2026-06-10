11 de junho de 2026
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AVENIDA BRASIL

Carro faz conversão proibida e deixa motociclista ferida; VEJA

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Reprodução/Câmera de segurança
Motociclista após bater carro que fazia conversão proibida na avenida Brasil, em Franca
Motociclista após bater carro que fazia conversão proibida na avenida Brasil, em Franca

Uma motociclista de 20 anos ficou ferida na tarde dessa terça-feira, 9, após se envolver em um acidente na avenida Brasil, na Vila Aparecida, em Franca.

Conforme vídeo de câmera de segurança, a jovem seguia pela via no sentido Centro–bairro quando um motorista realizou uma conversão proibida e cruzou a frente da motocicleta, provocando a colisão.

As imagens mostram que a motociclista não teve tempo suficiente para desviar do veículo. Com o impacto, ela foi arremessada ao solo.

Equipes de socorro foram acionadas e prestaram os primeiros atendimentos ainda no local. Em seguida, a vítima foi encaminhada para a Santa Casa de Franca com ferimentos. O estado de saúde dela não foi divulgado.

Acidente será investigado

A Polícia Militar esteve no local para controlar o trânsito e registrar a ocorrência.

As circunstâncias do acidente serão apuradas para esclarecer a dinâmica da colisão.

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