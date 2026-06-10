Todo dia, dezenas de caminhões percorrem os bairros de Franca com uma missão específica. Mas não é sempre o mesmo caminhão, nem sempre o mesmo tipo de resíduo. E entender essa diferença faz toda a diferença para o funcionamento da coleta na cidade.

Franca opera com dois sistemas distintos: a coleta de resíduos orgânicos e a coleta seletiva de recicláveis. Os dois serviços existem em paralelo, mas seguem cronogramas separados - e é justamente aí que mora a principal dúvida dos moradores.

O que vai em cada coleta?

Os resíduos orgânicos reúnem tudo o que sobra da rotina doméstica e não tem como ser reaproveitado: cascas de frutas, restos de comida, papel higiênico, fraldas e guardanapos usados. São materiais que precisam ser descartados com regularidade e que seguem para o aterro sanitário.

Já a coleta seletiva é destinada exclusivamente a materiais recicláveis: garrafas, latas de alumínio, embalagens de leite e sucos, sacolas plásticas, papelão, vidro e metal. A lista vai além do que muita gente imagina - frascos de xampu, tubos de creme dental, potes de creme e até os rolos internos do papel higiênico também entram na seletiva. A regra é simples: se pode ser transformado em outro produto, vai para a coleta seletiva. Se não pode, vai para o orgânico. E os dois, jamais misturados no mesmo saco.

Limpos e secos: um detalhe que faz diferença

Separar é o primeiro passo, mas não o único. Os materiais destinados à coleta seletiva devem ser entregues sempre limpos e secos — embalagens com restos de alimento ou gordura podem contaminar outros recicláveis e inutilizar o lote inteiro na triagem. Quando há contaminação, o processo de reciclagem fica mais difícil e pode ocorrer o descarte total do material. Um enxágue rápido nas embalagens antes de colocá-las para coleta já resolve na maioria dos casos. Papel com mancha de óleo, por exemplo, não é mais aproveitável — melhor descartá-lo no orgânico.

Por que a separação importa?

Quando os resíduos chegam misturados ao caminhão de seletiva, grande parte do material que poderia ser reciclado acaba inutilizada. A separação correta gera renda para famílias do município ligadas à triagem dos recicláveis e reduz o volume de resíduos que vai para o aterro sanitário. Franca também conta com 9 contêineres subterrâneos espalhados pela cidade para descarte de recicláveis fora do dia da coleta seletiva, uma alternativa para quem quer manter o acondicionamento correto mesmo fora do cronograma regular.

Como saber o dia certo na sua rua?

Os serviços de coleta em Franca são realizados pela Sempre Franca, concessionária responsável pela limpeza urbana no município. O cronograma completo, com os dias de coleta orgânica e seletiva por bairro e setor, está disponível no site coletafranca.com.br. É só acessar, informar o endereço e conferir.