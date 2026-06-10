A jovem Camila Gabriela Santos da Silva, de 24 anos, ficou gravemente ferida após ser atropelada na tarde desta quarta-feira, 10, na rua Couto Magalhães, na região central de Franca. Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima foi socorrida em estado gravíssimo e corre elevado risco de perder uma das pernas devido à gravidade dos ferimentos.

De acordo com as informações apuradas no local, Camila foi atingida diretamente por uma Palio Weekend branca. Outras duas pessoas que estavam próximas no momento do acidente sofreram apenas ferimentos leves.

A motorista do veículo, de 33 anos, relatou que perdeu o controle da direção após uma suposta falha mecânica. Segundo ela, o carro teria ficado sem freios.