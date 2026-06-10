A jovem Camila Gabriela Santos da Silva, de 24 anos, ficou gravemente ferida após ser atropelada na tarde desta quarta-feira, 10, na rua Couto Magalhães, na região central de Franca. Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima foi socorrida em estado gravíssimo e corre elevado risco de perder uma das pernas devido à gravidade dos ferimentos.
De acordo com as informações apuradas no local, Camila foi atingida diretamente por uma Palio Weekend branca. Outras duas pessoas que estavam próximas no momento do acidente sofreram apenas ferimentos leves.
A motorista do veículo, de 33 anos, relatou que perdeu o controle da direção após uma suposta falha mecânica. Segundo ela, o carro teria ficado sem freios.
Após o acidente, a condutora deixou o local e se abrigou em uma loja nas proximidades. Posteriormente, informou que se escondeu por medo de represálias. Ela foi submetida ao teste do bafômetro, que apresentou resultado negativo para ingestão de álcool.
Intervenção das equipes de resgate
Camila chegou a perder a consciência ainda no local do atropelamento. Equipes do Corpo de Bombeiros realizaram os primeiros atendimentos, enquanto profissionais do Samu fizeram a imobilização da vítima antes do transporte ao hospital.
Risco de amputação
A jovem foi encaminhada para a Santa Casa de Franca em estado gravíssimo. Conforme os bombeiros, existe um risco elevado de amputação de uma das pernas em razão dos ferimentos sofridos.
As circunstâncias do acidente serão investigadas pelas autoridades competentes.
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