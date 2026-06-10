A expectativa pela Copa do Mundo já começa a transformar ruas e espaços públicos em Franca e em Cássia (MG). Nos últimos dias, moradores se uniram para pintar vias, espalhar bandeiras e criar cenários inspirados na seleção brasileira, antecipando o clima de festa que tradicionalmente acompanha o principal torneio do futebol mundial.

Em Franca, uma das mobilizações ocorreu na rua Maria de Lourdes Ramos Val, no Jardim Ângela Rosa, onde moradores produziram uma grande pintura temática no asfalto. A arte reúne bandeiras do Brasil e a figura do Canarinho, símbolo da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), chamando a atenção pela riqueza de detalhes e pelo envolvimento da comunidade.

Bairros entram no clima do Mundial

A movimentação também foi registrada na Vila São Sebastião. Na rua Virgílio Polo, o verde e amarelo tomaram conta da paisagem com a pintura de bandeiras brasileiras ao longo da via, reforçando uma tradição que costuma marcar os períodos de Copa do Mundo.