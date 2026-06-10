A expectativa pela Copa do Mundo já começa a transformar ruas e espaços públicos em Franca e em Cássia (MG). Nos últimos dias, moradores se uniram para pintar vias, espalhar bandeiras e criar cenários inspirados na seleção brasileira, antecipando o clima de festa que tradicionalmente acompanha o principal torneio do futebol mundial.
Em Franca, uma das mobilizações ocorreu na rua Maria de Lourdes Ramos Val, no Jardim Ângela Rosa, onde moradores produziram uma grande pintura temática no asfalto. A arte reúne bandeiras do Brasil e a figura do Canarinho, símbolo da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), chamando a atenção pela riqueza de detalhes e pelo envolvimento da comunidade.
Bairros entram no clima do Mundial
A movimentação também foi registrada na Vila São Sebastião. Na rua Virgílio Polo, o verde e amarelo tomaram conta da paisagem com a pintura de bandeiras brasileiras ao longo da via, reforçando uma tradição que costuma marcar os períodos de Copa do Mundo.
No Jardim João Liporoni, a rua Odeny Sather Duarte também ganhou nova aparência. O local recebeu diversas pinturas temáticas ligadas à seleção brasileira, transformando a rua em um espaço de homenagem ao futebol e ao torneio.
As iniciativas têm em comum o trabalho voluntário de moradores que dedicam tempo e criatividade para manter viva uma tradição que atravessa gerações. Além da decoração, as ações promovem integração entre vizinhos e ajudam a fortalecer o sentimento coletivo em torno da competição.
Praça central recebe decoração em Cássia
Em Cássia, no Sul de Minas Gerais, o centro da cidade também entrou no clima do Mundial. Pintores se reuniram para decorar ruas e os arredores da praça central, que recebeu bandeiras e outros elementos temáticos relacionados à Copa do Mundo.
O resultado foi um cenário marcado pelas cores nacionais e pelo espírito de celebração. As intervenções deram novo visual à região central e contribuíram para criar um ambiente festivo para moradores e visitantes.
Com pincéis, tintas e trabalho coletivo, moradores de diferentes localidades mostram que a expectativa pelo Mundial já começou antes mesmo do apito inicial, levando as cores do Brasil para o cotidiano das cidades.
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