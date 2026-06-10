O Franca Basquete ainda celebra a conquista do pentacampeonato do NBB (Novo Basquete Brasil), confirmado no último domingo, 7, com a vitória sobre o Pinheiros. Enquanto a torcida comemora mais um título nacional, os bastidores do clube já estão voltados para a montagem do elenco da temporada 2026/2027.
Até o momento, a única certeza é a permanência do pivô Cristiano Felício, único atleta com contrato vigente junto ao clube francano. Os demais jogadores do elenco campeão têm vínculo até o dia 30 de junho e avaliam propostas de outras equipes.
Entre os nomes que despertam interesse no mercado estão o ala-pivô Lucas Dias e o ala-armador Georginho, que vêm sendo apontados como possíveis reforços do Mogi das Cruzes para a próxima temporada.
Definições devem ocorrer nas próximas semanas
Os atletas estão de férias e evitam comentar o futuro profissional enquanto mantêm vínculo contratual com o Franca. O clube também ainda não se pronunciou oficialmente sobre renovações ou contratações.
Nos bastidores, a diretoria trabalha para manter parte da base campeã. Entre as prioridades estão as permanências dos estrangeiros David Jackson, Bennett e do armador argentino Laterza.
Mercado movimenta especulações
Com o encerramento da temporada, começam a surgir especulações sobre possíveis reforços para a equipe da Capital do Basquete.
Entre os nomes ventilados estão o ala/pivô Didi, que encerrou seu vínculo com o Shibuya, do Japão, o ala Vitinho, atualmente no Paulistano, o ala/armador Gui Deodato, do Flamengo, e o ala Jordan Williams, ex-Minas.
Até o momento, porém, não há confirmações oficiais por parte do Franca Basquete sobre contratações para a próxima temporada.
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