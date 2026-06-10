O Franca Basquete ainda celebra a conquista do pentacampeonato do NBB (Novo Basquete Brasil), confirmado no último domingo, 7, com a vitória sobre o Pinheiros. Enquanto a torcida comemora mais um título nacional, os bastidores do clube já estão voltados para a montagem do elenco da temporada 2026/2027.

Até o momento, a única certeza é a permanência do pivô Cristiano Felício, único atleta com contrato vigente junto ao clube francano. Os demais jogadores do elenco campeão têm vínculo até o dia 30 de junho e avaliam propostas de outras equipes.

Entre os nomes que despertam interesse no mercado estão o ala-pivô Lucas Dias e o ala-armador Georginho, que vêm sendo apontados como possíveis reforços do Mogi das Cruzes para a próxima temporada.

Definições devem ocorrer nas próximas semanas