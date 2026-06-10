11 de junho de 2026
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URGENTE

Carro invade calçada e atropela três mulheres no Centro de Franca

Por Laís Bachur | Da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Laís Bachur/GCN
Vítima é socorrido por agentes do Samu e Corpo de Bombeiros
Vítima é socorrido por agentes do Samu e Corpo de Bombeiros

Três mulheres foram atropeladas na tarde desta quarta-feira, 10, após uma motorista perder o controle de um Fiat Palio Weekend branco na rua Couto Magalhães, na região central de Franca.

Segundo as primeiras informações, o veículo invadiu a calçada e atingiu as vítimas, que caminhavam pelo local no momento do acidente.

Uma das mulheres ficou prensada entre o carro e a parede de um escritório. Ela sofreu ferimentos graves e foi socorrida em estado gravíssimo.

Vítima foi atendida pelo Samu

Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas e prestaram os primeiros socorros ainda no local da ocorrência.

Após o atendimento inicial, a vítima mais grave seria encaminhada para a Santa Casa de Franca.

As outras duas mulheres também receberam atendimento médico. De acordo com as informações preliminares, elas sofreram ferimentos considerados leves.

Causas serão investigadas

As circunstâncias que levaram a motorista a perder o controle da direção ainda não foram esclarecidas. Ela teria deixado o local do acidente.

A ocorrência mobilizou equipes de resgate e deverá ser investigada pelas autoridades responsáveis para apurar as causas do acidente.

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