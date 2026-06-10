Três mulheres foram atropeladas na tarde desta quarta-feira, 10, após uma motorista perder o controle de um Fiat Palio Weekend branco na rua Couto Magalhães, na região central de Franca.
Segundo as primeiras informações, o veículo invadiu a calçada e atingiu as vítimas, que caminhavam pelo local no momento do acidente.
Uma das mulheres ficou prensada entre o carro e a parede de um escritório. Ela sofreu ferimentos graves e foi socorrida em estado gravíssimo.
Vítima foi atendida pelo Samu
Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas e prestaram os primeiros socorros ainda no local da ocorrência.
Após o atendimento inicial, a vítima mais grave seria encaminhada para a Santa Casa de Franca.
As outras duas mulheres também receberam atendimento médico. De acordo com as informações preliminares, elas sofreram ferimentos considerados leves.
Causas serão investigadas
As circunstâncias que levaram a motorista a perder o controle da direção ainda não foram esclarecidas. Ela teria deixado o local do acidente.
A ocorrência mobilizou equipes de resgate e deverá ser investigada pelas autoridades responsáveis para apurar as causas do acidente.
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