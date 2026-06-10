Três mulheres foram atropeladas na tarde desta quarta-feira, 10, após uma motorista perder o controle de um Fiat Palio Weekend branco na rua Couto Magalhães, na região central de Franca.

Segundo as primeiras informações, o veículo invadiu a calçada e atingiu as vítimas, que caminhavam pelo local no momento do acidente.

Uma das mulheres ficou prensada entre o carro e a parede de um escritório. Ela sofreu ferimentos graves e foi socorrida em estado gravíssimo.