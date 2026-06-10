Uma placa de motocicleta foi furtada na terça-feira, 9, na avenida Ângelo Pedro, em Franca. O proprietário do veículo registrou um boletim de ocorrência após perceber o crime, que foi registrado por câmeras de segurança instaladas nas proximidades.

As imagens mostram o momento em que um homem vestindo blusa preta, usando mochila e capacete, se aproximou de uma motocicleta Yamaha Fazer azul que estava estacionada no local. Em seguida, ele retirou a placa do veículo, identificada como CUN7C39, guardou o item na mochila e deixou a área.

O furto só foi constatado posteriormente pelo proprietário da motocicleta, que procurou as autoridades para formalizar a ocorrência.

Imagens podem ajudar na investigação