Uma placa de motocicleta foi furtada na terça-feira, 9, na avenida Ângelo Pedro, em Franca. O proprietário do veículo registrou um boletim de ocorrência após perceber o crime, que foi registrado por câmeras de segurança instaladas nas proximidades.
As imagens mostram o momento em que um homem vestindo blusa preta, usando mochila e capacete, se aproximou de uma motocicleta Yamaha Fazer azul que estava estacionada no local. Em seguida, ele retirou a placa do veículo, identificada como CUN7C39, guardou o item na mochila e deixou a área.
O furto só foi constatado posteriormente pelo proprietário da motocicleta, que procurou as autoridades para formalizar a ocorrência.
Imagens podem ajudar na investigação
Toda a ação foi registrada pelas câmeras de segurança da região. As imagens poderão auxiliar na identificação do suspeito e contribuir para o esclarecimento do caso.
As circunstâncias do furto serão investigadas pelas autoridades competentes.
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