11 de junho de 2026
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INSEGURANÇA

Câmera registra furto de placa de moto em avenida de Franca

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Reprodução/Câmera de segurança
Criminoso furtando placa de motocicleta na avenida Ângelo Pedro, em Franca
Criminoso furtando placa de motocicleta na avenida Ângelo Pedro, em Franca

Uma placa de motocicleta foi furtada na terça-feira, 9, na avenida Ângelo Pedro, em Franca. O proprietário do veículo registrou um boletim de ocorrência após perceber o crime, que foi registrado por câmeras de segurança instaladas nas proximidades.

As imagens mostram o momento em que um homem vestindo blusa preta, usando mochila e capacete, se aproximou de uma motocicleta Yamaha Fazer azul que estava estacionada no local. Em seguida, ele retirou a placa do veículo, identificada como CUN7C39, guardou o item na mochila e deixou a área.

O furto só foi constatado posteriormente pelo proprietário da motocicleta, que procurou as autoridades para formalizar a ocorrência.

Imagens podem ajudar na investigação

Toda a ação foi registrada pelas câmeras de segurança da região. As imagens poderão auxiliar na identificação do suspeito e contribuir para o esclarecimento do caso.

As circunstâncias do furto serão investigadas pelas autoridades competentes.

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