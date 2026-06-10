Um homem de 34 anos, procurado pela Justiça por furto, foi capturado na manhã desta quarta-feira, 10, por uma equipe da GCM (Guarda Civil Municipal) nas proximidades do Pronto-socorro Municipal “Dr. Álvaro Azzuz”, na Zona Norte de Franca. Contra ele havia um mandado de prisão preventiva em aberto expedido no mês de maio.
Segundo a corporação, os agentes realizavam patrulhamento pela região quando encontraram o homem deitado no local. A abordagem ocorreu inicialmente para orientá-lo sobre os serviços de assistência social disponibilizados pela Prefeitura.
Durante a verificação dos documentos, os guardas constataram a existência do mandado judicial. Diante da situação, ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à CPJ (Central de Polícia Judiciária).
Histórico
O capturado é o mesmo homem que havia sido baleado durante uma tentativa de furto no Cemitério da Saudade, no Centro de Franca.
Na ocasião, ele chegou a obter liberdade provisória. Posteriormente, porém, a Justiça decretou sua prisão preventiva.
Ainda segundo a GCM, o mandado está relacionado ao crime de furto. O homem possui diversas passagens policiais e atualmente vive em situação de rua.
A ocorrência foi atendida pelos guardas civis municipais Lima e Margarete.
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