Um homem de 34 anos, procurado pela Justiça por furto, foi capturado na manhã desta quarta-feira, 10, por uma equipe da GCM (Guarda Civil Municipal) nas proximidades do Pronto-socorro Municipal “Dr. Álvaro Azzuz”, na Zona Norte de Franca. Contra ele havia um mandado de prisão preventiva em aberto expedido no mês de maio.

Segundo a corporação, os agentes realizavam patrulhamento pela região quando encontraram o homem deitado no local. A abordagem ocorreu inicialmente para orientá-lo sobre os serviços de assistência social disponibilizados pela Prefeitura.

Durante a verificação dos documentos, os guardas constataram a existência do mandado judicial. Diante da situação, ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à CPJ (Central de Polícia Judiciária).

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