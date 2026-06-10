A comunidade religiosa de Franca se despediu do apóstolo Édson Ronaldo Taveira, conhecido como Apóstolo Ronaldo, que morreu nessa terça-feira, 9, aos 60 anos, em decorrência de um câncer no intestino. Reconhecido pelo trabalho evangelístico, pela dedicação à família e pela atuação em projetos sociais, ele deixou a mulher e três filhos.
Ao longo do dia, amigos, familiares e admiradores utilizaram as redes sociais para prestar homenagens ao líder religioso. Nas mensagens, Ronaldo foi lembrado pela preocupação constante com o próximo e pelo legado construído por meio da fé, do acolhimento e do serviço à comunidade.
Legado de fé e serviço
A trajetória de Ronaldo esteve diretamente ligada à da pastora Sara Balsanulfo Taveira, fundadora da Igreja Apostólica Ministério de Recompensa. Sara, que era a sua mulher, morreu em 2022, aos 57 anos, deixando uma história marcada pela liderança religiosa e pelo trabalho social desenvolvido em Franca.
Fundada em 2005, a igreja tornou-se referência para muitos fiéis da cidade. Paralelamente às atividades religiosas, a família também esteve à frente da Comunidade Terapêutica Recanto Recompensa, dedicada ao acolhimento e tratamento de pessoas com dependência química.
Referência para a comunidade
Após a morte de sua mulher, Ronaldo permaneceu como uma das principais referências para os membros da igreja e para as pessoas atendidas pelos projetos sociais ligados ao ministério. Sua atuação foi marcada pela continuidade dos valores e da missão construídos ao longo de décadas pelo casal. Posteriormente, se casou novamente.
Nos últimos anos, ele integrava a Igreja Apostólica Casa da Paz, onde também manteve sua atuação junto à comunidade religiosa.
Velório e sepultamento
O corpo foi velado no Velório São Vicente de Paulo nesta quarta-feira, 10. O sepultamento aconteceu no Cemitério da Saudade.
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