A comunidade religiosa de Franca se despediu do apóstolo Édson Ronaldo Taveira, conhecido como Apóstolo Ronaldo, que morreu nessa terça-feira, 9, aos 60 anos, em decorrência de um câncer no intestino. Reconhecido pelo trabalho evangelístico, pela dedicação à família e pela atuação em projetos sociais, ele deixou a mulher e três filhos.

Ao longo do dia, amigos, familiares e admiradores utilizaram as redes sociais para prestar homenagens ao líder religioso. Nas mensagens, Ronaldo foi lembrado pela preocupação constante com o próximo e pelo legado construído por meio da fé, do acolhimento e do serviço à comunidade.

Legado de fé e serviço

A trajetória de Ronaldo esteve diretamente ligada à da pastora Sara Balsanulfo Taveira, fundadora da Igreja Apostólica Ministério de Recompensa. Sara, que era a sua mulher, morreu em 2022, aos 57 anos, deixando uma história marcada pela liderança religiosa e pelo trabalho social desenvolvido em Franca.