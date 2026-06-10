O Núcleo do Hemocentro de Franca está com inscrições abertas para contratação de enfermeiro e técnico de enfermagem. Os interessados podem se candidatar até esta quinta-feira, 11, por meio do site do Hemocentro de Ribeirão Preto.
As oportunidades são destinadas a profissionais da área da saúde que buscam ingressar no serviço. Para o cargo de enfermeiro, a remuneração inicial é de R$ 3.370, além de vale-alimentação de R$ 1 mil. Já para técnico de enfermagem, o salário é de R$ 2.298, também acrescido de vale-alimentação de R$ 1 mil.
Jornada de 36 horas
Os dois cargos contam com jornada semanal de 36 horas. As vagas são destinadas ao público em geral e também a pessoas com deficiência (PCDs), conforme os critérios estabelecidos nos editais do processo seletivo.
A convocação para a prova escrita está prevista para ser divulgada no dia 18 de junho, seguindo o cronograma oficial da seleção.
Serviço
- Inscrições: de 8 a 11 de junho de 2026;
- Local de inscrição: site do Hemocentro de Ribeirão Preto;
- Cargos: enfermeiro e técnico de enfermagem;
- Jornada: 36 horas semanais;
- Divulgação da convocação para a prova escrita: 18 de junho.
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