O Núcleo do Hemocentro de Franca está com inscrições abertas para contratação de enfermeiro e técnico de enfermagem. Os interessados podem se candidatar até esta quinta-feira, 11, por meio do site do Hemocentro de Ribeirão Preto.

As oportunidades são destinadas a profissionais da área da saúde que buscam ingressar no serviço. Para o cargo de enfermeiro, a remuneração inicial é de R$ 3.370, além de vale-alimentação de R$ 1 mil. Já para técnico de enfermagem, o salário é de R$ 2.298, também acrescido de vale-alimentação de R$ 1 mil.

Jornada de 36 horas

Os dois cargos contam com jornada semanal de 36 horas. As vagas são destinadas ao público em geral e também a pessoas com deficiência (PCDs), conforme os critérios estabelecidos nos editais do processo seletivo.