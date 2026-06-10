Após um período marcado por tempo firme e baixa umidade do ar, Franca deve voltar a registrar chuva nos próximos dias. A previsão meteorológica aponta aumento da instabilidade atmosférica a partir desta quinta-feira, 11, com possibilidade de pancadas de chuva, trovoadas e elevação dos índices de umidade ao longo do fim de semana.
Além de amenizar o tempo seco que predominou nas últimas semanas, as precipitações devem contribuir para a redução da poeira em suspensão e para a melhora da qualidade do ar. Apesar da mudança nas condições climáticas, não há previsão de eventos extremos até o momento.
Quarta-feira será de tempo firme
Nesta quarta-feira, 10, o dia será de sol entre muitas nuvens, sem previsão de chuva. As temperaturas variam entre 11°C e 27°C, com umidade relativa do ar chegando a 82%.
Chuva retorna na quinta-feira
A mudança começa na quinta-feira, 11, quando áreas de instabilidade avançam sobre a região. A previsão indica sol entre nuvens, pancadas de chuva e possibilidade de trovoadas ao longo do dia.
Os termômetros devem marcar entre 15°C e 22°C. O volume previsto é de 1,3 milímetro, com 77% de chance de chuva e umidade do ar podendo atingir 93%.
Sexta-feira terá chuva forte
Na sexta-feira, 12, o tempo fica ainda mais instável. A previsão aponta sol entre muitas nuvens pela manhã e chuva forte durante a tarde, acompanhada de trovoadas.
A temperatura deve variar entre 14°C e 20°C. O volume acumulado pode chegar a 13,3 milímetros.
Fim de semana será chuvoso
O sábado, 13, deve ser marcado por sol entre nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. A previsão indica acumulado de 3,3 milímetros, com temperaturas entre 16°C e 22°C e umidade do ar próxima de 98%.
Já no domingo, 14, a instabilidade aumenta. O dia deve começar com chuva pela manhã, seguido por temporais durante a tarde e tempo chuvoso à noite.
Segundo a previsão, o acumulado poderá alcançar 18 milímetros, o maior volume esperado para o período. As temperaturas variam entre 16°C e 20°C, com umidade relativa do ar chegando a 98%.
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