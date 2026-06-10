Após um período marcado por tempo firme e baixa umidade do ar, Franca deve voltar a registrar chuva nos próximos dias. A previsão meteorológica aponta aumento da instabilidade atmosférica a partir desta quinta-feira, 11, com possibilidade de pancadas de chuva, trovoadas e elevação dos índices de umidade ao longo do fim de semana.

Além de amenizar o tempo seco que predominou nas últimas semanas, as precipitações devem contribuir para a redução da poeira em suspensão e para a melhora da qualidade do ar. Apesar da mudança nas condições climáticas, não há previsão de eventos extremos até o momento.

Quarta-feira será de tempo firme

Nesta quarta-feira, 10, o dia será de sol entre muitas nuvens, sem previsão de chuva. As temperaturas variam entre 11°C e 27°C, com umidade relativa do ar chegando a 82%.