A Rádio Difusora AM 1030 kHz completa nesta quarta-feira, 10 de junho, 64 anos de atuação em Franca. Fundada em 1962, a emissora se consolidou como uma das mais tradicionais da região, com programação voltada ao jornalismo, música, esportes, entretenimento e prestação de serviços à população.
A inauguração da rádio ocorreu em 10 de junho de 1962. A programação de estreia contou com uma missa seguida de um coquetel, marcando o início de uma trajetória que atravessou gerações e acompanhou as transformações da comunicação no interior paulista.
Ao longo de sua história, a Difusora passou por cinco sedes, desde instalações no antigo Banco Real até o atual endereço, no bairro São José. Com o avanço da tecnologia, a emissora também modernizou sua estrutura, migrando para sistemas digitalizados sem perder a proximidade com os ouvintes.
Vozes que marcaram época
Diversos profissionais ajudaram a construir a trajetória da Rádio Difusora ao longo das últimas décadas. Entre os nomes que passaram pelos microfones da emissora estão Amauri Destro, Sidnei Rocha, Alfeu Stabelini, Mário Migliorini, Wagner Campos, Zé Rasteiro, Carlos Augusto Costa Júnior e Marco Aurélio Pinto.
Atualmente, a programação conta com profissionais como Everton Lima, Valdes Rodrigues, Danilo Espuma, Cintia Flávia, Hiroshi, Gilberto Garcia, Reinaldo Borges, Edson Soares e Enílson Soares, além da equipe esportiva coordenada por Jovassi Corrêa Dias.
A emissora também atua de forma integrada com a equipe de jornalismo do Portal GCN/Sampi, sob a direção do jornalista e proprietário Corrêa Neves Jr.
Ouvintes celebram aniversário da emissora
Em comemoração aos 64 anos, a Rádio Difusora abriu espaço para que os ouvintes compartilhassem lembranças e homenagens à emissora.
A ouvinte Yuka Coelho destacou a presença da rádio no cotidiano da população. “Parabéns à Difusora, uma rádio que faz parte do nosso dia a dia com músicas maravilhosas, como uma assistente social para ajudar o povo. Obrigada, Difusora, por tudo que você faz pelo povo de Franca.”
Luiz Antônio Tardivo relembrou a inauguração da emissora. “Eu estive na inauguração da rádio. Na época, eu tinha 10 anos, fui à missa naquele dia e de lá a gente se deslocou para a Praça Barão para assistir à inauguração da rádio do povo, a Rádio Difusora de Franca. A 1030 é audiência total na minha casa.”
Já a ouvinte Maria Aparecida ressaltou a importância da programação na rotina dos francanos. “Essa rádio é uma bênção em nossas vidas. A gente levanta cedo já ouvindo ela até à noite. Parabéns a todos da emissora pelo trabalho.”
Tradição e proximidade com a comunidade
Ao completar 64 anos, a Rádio Difusora mantém sua marca de proximidade com a população, acompanhando os principais acontecimentos de Franca e região e preservando a identidade que a transformou em uma das emissoras mais reconhecidas do interior paulista.
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