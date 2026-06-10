A Rádio Difusora AM 1030 kHz completa nesta quarta-feira, 10 de junho, 64 anos de atuação em Franca. Fundada em 1962, a emissora se consolidou como uma das mais tradicionais da região, com programação voltada ao jornalismo, música, esportes, entretenimento e prestação de serviços à população.

A inauguração da rádio ocorreu em 10 de junho de 1962. A programação de estreia contou com uma missa seguida de um coquetel, marcando o início de uma trajetória que atravessou gerações e acompanhou as transformações da comunicação no interior paulista.

Ao longo de sua história, a Difusora passou por cinco sedes, desde instalações no antigo Banco Real até o atual endereço, no bairro São José. Com o avanço da tecnologia, a emissora também modernizou sua estrutura, migrando para sistemas digitalizados sem perder a proximidade com os ouvintes.