Os devotos de Santo Antônio terão uma programação especial nesta sexta-feira, 13 de junho, em Franca. O Santuário Diocesano Santo Antônio realizará um dia inteiro de celebrações religiosas em homenagem ao santo, um dos mais populares da Igreja Católica.
Além das atividades litúrgicas, a tradicional quermesse da comunidade também integra a programação festiva e acontece entre os dias 11 e 13 de junho, com barracas típicas e momentos de confraternização para os fiéis.
Missas e procissão marcam a celebração
As comemorações começam logo pela manhã, com missas às 7h, 9h e 11h.
À tarde, os fiéis poderão participar da tradicional procissão em honra a Santo Antônio, marcada para as 15h30. Na sequência, será celebrada a Missa Solene, às 16h.
A programação religiosa será encerrada à noite com a quermesse, reunindo a comunidade em um ambiente de convivência e celebração.
Segundo o reitor do Santuário Diocesano Santo Antônio, padre Raphael Romão, a solenidade possui um significado especial para a comunidade francana.
“Com grande alegria celebraremos a Solenidade de Santo Antônio, um dos santos mais amados e populares da Igreja. Para nós, a festa tem um significado ainda mais especial, pois o nosso Santuário Diocesano é dedicado a ele. Convido você e sua família a participarem conosco deste dia tão especial”, afirmou.
Fiéis poderão receber indulgência plenária
Neste ano, a celebração contará ainda com a concessão da Indulgência Plenária aos fiéis que participarem devotamente da Santa Missa e cumprirem as condições estabelecidas pela Igreja Católica.
Para obter a graça, os participantes deverão receber a Sagrada Comunhão, estar reconciliados por meio da Confissão, rezar pelas intenções do Papa e demonstrar sincero desapego ao pecado.
A autorização foi concedida pelo bispo diocesano de Franca, Dom Paulo Roberto Beloto.
De acordo com a Igreja Católica, a indulgência plenária representa a remissão da pena temporal dos pecados já perdoados na confissão, sendo considerada uma graça especial concedida aos fiéis que atendem às exigências estabelecidas.
Santo popular da tradição católica
Conhecido popularmente como o “santo casamenteiro”, Santo Antônio também é venerado como protetor dos pobres e intercessor das causas consideradas difíceis.
A expectativa da organização é receber centenas de fiéis durante as celebrações religiosas e a programação festiva promovida pelo santuário.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.