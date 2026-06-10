Os devotos de Santo Antônio terão uma programação especial nesta sexta-feira, 13 de junho, em Franca. O Santuário Diocesano Santo Antônio realizará um dia inteiro de celebrações religiosas em homenagem ao santo, um dos mais populares da Igreja Católica.

Além das atividades litúrgicas, a tradicional quermesse da comunidade também integra a programação festiva e acontece entre os dias 11 e 13 de junho, com barracas típicas e momentos de confraternização para os fiéis.

Missas e procissão marcam a celebração

As comemorações começam logo pela manhã, com missas às 7h, 9h e 11h.