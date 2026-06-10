A Prefeitura de Franca abriu inscrições para dois concursos públicos que oferecem oportunidades em diferentes áreas da administração municipal, incluindo saúde, educação, segurança pública e serviços gerais. Os editais foram publicados no Diário Oficial do Município e os interessados podem se inscrever até o dia 9 de julho, exclusivamente pela internet.
Os processos seletivos serão organizados pelo Ibam (Instituto Brasileiro de Administração Municipal) e têm provas objetivas previstas para o dia 2 de agosto. Entre as oportunidades, estão cargos para museólogo e diversas funções nas áreas da saúde, educação e serviços.
O concurso de maior abrangência é o de número 05/2026, que reúne 19 categorias profissionais em cadastro reserva. As vagas contemplam as funções:
- Agente de Saúde Pública – PSF
- Analista de Sistemas
- Assistente Social
- Biomédico
- Cirurgião Dentista
- Coveiro
- Enfermeiro (30/40 horas semanais)
- Escriturário
- Farmacêutico
- Fonoaudiólogo
- Inspetor de Aluno
- Nutricionista
- Psicólogo
- Supervisor de Campo PPI/VS
- Técnico em Contabilidade
- Técnico em Enfermagem - Saúde Ocupacional
- Técnico em Informática
- Técnico em Raio X
- Telefonista
Os salários variam conforme a função e a escolaridade exigida. Entre os maiores vencimentos, estão os de cirurgião-dentista, com remuneração de R$ 6.267,26 para jornada de 20 horas semanais, e farmacêutico, com salário de R$ 5.690,71 para 40 horas. Já o cargo de museólogo oferece salário de R$ 5.187,55 para jornada de 40 horas semanais.
Inscrições pela internet
As inscrições devem ser feitas pelo portal do Ibam até as 23h59 do dia 9 de julho. As taxas são de R$ 56 para cargos de nível fundamental incompleto, R$ 74 para nível médio e técnico e R$ 94 para funções de nível superior. O pagamento poderá ser realizado por boleto bancário, PIX ou cartão de crédito.
Candidatos que sejam doadores regulares de sangue ou cadastrados como doadores de medula óssea poderão solicitar isenção da taxa de inscrição nos dias 11 e 12 de junho, conforme critérios estabelecidos nos editais.
Reserva de vagas e provas
Os concursos também preveem reserva de vagas para pessoas com deficiência e candidatos negros, seguindo a legislação municipal. As provas objetivas terão duração de 3h30 e os candidatos deverão alcançar, no mínimo, 50% da pontuação para serem considerados habilitados.
Os editais completos, com os requisitos de cada cargo, conteúdo programático e demais orientações, estão disponíveis nos sites da Prefeitura de Franca e do Ibam.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.