A Prefeitura de Franca abriu inscrições para dois concursos públicos que oferecem oportunidades em diferentes áreas da administração municipal, incluindo saúde, educação, segurança pública e serviços gerais. Os editais foram publicados no Diário Oficial do Município e os interessados podem se inscrever até o dia 9 de julho, exclusivamente pela internet.

Os processos seletivos serão organizados pelo Ibam (Instituto Brasileiro de Administração Municipal) e têm provas objetivas previstas para o dia 2 de agosto. Entre as oportunidades, estão cargos para museólogo e diversas funções nas áreas da saúde, educação e serviços.

O concurso de maior abrangência é o de número 05/2026, que reúne 19 categorias profissionais em cadastro reserva. As vagas contemplam as funções: