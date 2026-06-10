11 de junho de 2026
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DESPEDIDA

Velório de Everton, morto em batida com caminhão, é nesta quarta

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Everton Tavares dos Santos, de 44 anos, vítima do acidente
Everton Tavares dos Santos, de 44 anos, vítima do acidente

Foi identificado como Everton Tavares dos Santos, de 44 anos, o motorista que morreu após um grave acidente envolvendo um carro e um caminhão na tarde dessa terça-feira, 9, na estrada vicinal MAG-080, conhecida como Estrada da Mata Chica, em Morro Agudo. O velório e sepultamento acontecem nesta quarta-feira, 10, em Restinga.

Morador de uma fazenda no município, Everton era natural de Restinga, onde residem familiares. Ele conduzia um automóvel que colidiu frontalmente com um caminhão comboio da Usina Bela Vista em um trecho de terra que atravessa uma área de canavial.

Com a força do impacto, a vítima sofreu ferimentos graves. Equipes de resgate foram acionadas e prestaram atendimento no local, mas o motorista não resistiu.

O motorista e o ajudante que estavam no caminhão não ficaram feridos.

A ocorrência mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Civil e Defesa Civil, que atuaram no atendimento e na preservação da área para os trabalhos periciais.

As circunstâncias que provocaram a colisão ainda serão apuradas pela Polícia Civil.

Velório e sepultamento

O corpo de Everton Tavares dos Santos está sendo velado nesta quarta-feira, 10, no Velório Municipal de Restinga. O sepultamento está previsto para as 16h, no Cemitério Municipal de Restinga.

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