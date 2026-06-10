Foi identificado como Everton Tavares dos Santos, de 44 anos, o motorista que morreu após um grave acidente envolvendo um carro e um caminhão na tarde dessa terça-feira, 9, na estrada vicinal MAG-080, conhecida como Estrada da Mata Chica, em Morro Agudo. O velório e sepultamento acontecem nesta quarta-feira, 10, em Restinga.

Morador de uma fazenda no município, Everton era natural de Restinga, onde residem familiares. Ele conduzia um automóvel que colidiu frontalmente com um caminhão comboio da Usina Bela Vista em um trecho de terra que atravessa uma área de canavial.

Com a força do impacto, a vítima sofreu ferimentos graves. Equipes de resgate foram acionadas e prestaram atendimento no local, mas o motorista não resistiu.