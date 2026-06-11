Moradores do Jardim Noêmia, na zona sul de Franca, denunciam o acúmulo de lixo em um terreno localizado na esquina das ruas Matheus Gomes do Val Júnior e Pedro Monteiro Paz Leme. Segundo relatos da vizinhança, o problema persiste há mais de um ano e tem provocado transtornos para quem vive nas proximidades.
De acordo com os moradores, o local se tornou um ponto frequente de descarte irregular de resíduos. Além do aspecto de abandono, eles afirmam que a grande quantidade de lixo espalhada pela área contribui para o entupimento constante dos bueiros próximos.
Os moradores também relatam que já encaminharam diversas reclamações aos órgãos responsáveis, mas dizem que o problema ainda não recebeu uma solução definitiva.
Proprietário foi notificado
Em resposta aos questionamentos, a Prefeitura de Franca informou, por meio do Departamento de Vigilância em Saúde, que o proprietário do terreno foi oficialmente notificado para realizar a limpeza da área.
Segundo a administração municipal, o responsável pelo imóvel tem prazo de 15 dias para executar o serviço, conforme determina a legislação vigente.
A Prefeitura informou ainda que, caso a determinação não seja cumprida dentro do período estabelecido, poderão ser adotadas medidas previstas em lei, incluindo a emissão de auto de infração e aplicação de multa.
A administração municipal reforçou que a conservação e a limpeza de terrenos particulares são de responsabilidade dos proprietários.
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