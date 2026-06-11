Moradores do Jardim Noêmia, na zona sul de Franca, denunciam o acúmulo de lixo em um terreno localizado na esquina das ruas Matheus Gomes do Val Júnior e Pedro Monteiro Paz Leme. Segundo relatos da vizinhança, o problema persiste há mais de um ano e tem provocado transtornos para quem vive nas proximidades.

De acordo com os moradores, o local se tornou um ponto frequente de descarte irregular de resíduos. Além do aspecto de abandono, eles afirmam que a grande quantidade de lixo espalhada pela área contribui para o entupimento constante dos bueiros próximos.

Os moradores também relatam que já encaminharam diversas reclamações aos órgãos responsáveis, mas dizem que o problema ainda não recebeu uma solução definitiva.

Proprietário foi notificado