11 de junho de 2026
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RECLAMAÇÃO

Terreno sujo gera transtornos e entope bueiros no Noêmia

Por Ariane Jud | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Terreno sujo com entulhos, no Jardim Noêmia, zona sul de Franca
Terreno sujo com entulhos, no Jardim Noêmia, zona sul de Franca

Moradores do Jardim Noêmia, na zona sul de Franca, denunciam o acúmulo de lixo em um terreno localizado na esquina das ruas Matheus Gomes do Val Júnior e Pedro Monteiro Paz Leme. Segundo relatos da vizinhança, o problema persiste há mais de um ano e tem provocado transtornos para quem vive nas proximidades.

De acordo com os moradores, o local se tornou um ponto frequente de descarte irregular de resíduos. Além do aspecto de abandono, eles afirmam que a grande quantidade de lixo espalhada pela área contribui para o entupimento constante dos bueiros próximos.

Os moradores também relatam que já encaminharam diversas reclamações aos órgãos responsáveis, mas dizem que o problema ainda não recebeu uma solução definitiva.

Proprietário foi notificado

Em resposta aos questionamentos, a Prefeitura de Franca informou, por meio do Departamento de Vigilância em Saúde, que o proprietário do terreno foi oficialmente notificado para realizar a limpeza da área.

Segundo a administração municipal, o responsável pelo imóvel tem prazo de 15 dias para executar o serviço, conforme determina a legislação vigente.

A Prefeitura informou ainda que, caso a determinação não seja cumprida dentro do período estabelecido, poderão ser adotadas medidas previstas em lei, incluindo a emissão de auto de infração e aplicação de multa.

A administração municipal reforçou que a conservação e a limpeza de terrenos particulares são de responsabilidade dos proprietários.

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