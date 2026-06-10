O Portal GCN/Sampi teve acesso, nesta quarta-feira, 10, a áudios trocados entre Thalys Rafael, apontado pela Polícia Civil como principal suspeito pelo desaparecimento e morte do cabeleireiro Mikael Santos Lima, de 29 anos, e Mônica Pereira Santos Lima, mãe da vítima. O corpo foi encontrado no último dia 4, no Paiolzinho, zona rural de Franca.

As conversas ocorreram entre os dias 27 e 29 de maio, período compreendido entre o desaparecimento de Mikael e a prisão de Thalys Rafael pela DIG (Delegacia de Investigações Gerais). Nas mensagens, o suspeito afirma não saber o paradeiro do amigo e sustenta a versão de que ele poderia ter sido vítima de uma emboscada.

Segundo os áudios, Thalys relatava à família que Mikael estaria se envolvendo com algumas mulheres e que poderia ter sido atraído para uma armadilha na região do Paiolzinho, área de chácaras na zona rural de Franca, onde o corpo foi localizado posteriormente.