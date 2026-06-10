Um homem de 22 anos foi preso na noite desta terça-feira, 9, na região norte de Franca, após a Polícia Militar cumprir um mandado de prisão expedido pela Justiça. Ele foi condenado a 16 anos de prisão por estupro em um processo relacionado a um crime ocorrido em 2023.

Segundo informações da polícia, os militares receberam a determinação judicial e se deslocaram até o endereço indicado, onde localizaram o condenado.

Durante a abordagem, o homem negou envolvimento no crime e afirmou que existiria apenas uma medida protetiva contra ele.