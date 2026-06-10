11 de junho de 2026
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16 ANOS DE PRISÃO

Homem condenado por estupro é capturado na zona norte de Franca

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Laís Bachur/GCN
PM levou condenado até a delegacia de Franca
PM levou condenado até a delegacia de Franca

Um homem de 22 anos foi preso na noite desta terça-feira, 9, na região norte de Franca, após a Polícia Militar cumprir um mandado de prisão expedido pela Justiça. Ele foi condenado a 16 anos de prisão por estupro em um processo relacionado a um crime ocorrido em 2023.

Segundo informações da polícia, os militares receberam a determinação judicial e se deslocaram até o endereço indicado, onde localizaram o condenado.

Durante a abordagem, o homem negou envolvimento no crime e afirmou que existiria apenas uma medida protetiva contra ele.

Versão apresentada na delegacia

Após ser conduzido à delegacia, o acusado apresentou outra versão sobre o caso. Ele relatou que, em 2023, quando tinha 19 anos, teria se desentendido com o irmão, então com 16 anos, e alegou que foi acusado na ocasião. Mesmo assim, voltou a negar a prática do crime.

Apesar das negativas, o processo teve continuidade na Justiça e resultou em sua condenação.

Cumprimento da pena

Diante da sentença já expedida e do mandado de prisão em vigor, a Polícia Militar efetuou a captura do condenado.

Após os procedimentos de praxe, ele permaneceu à disposição da Justiça para o cumprimento da pena de 16 anos de prisão.

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