Uma jovem de 21 anos ficou ferida no início da noite dessa terça-feira, 9, após um acidente envolvendo uma motocicleta e um carro na avenida Nelson Nogueira, na zona oeste de Franca.

Segundo informações da Polícia Militar, o acidente ocorreu após uma caminhonete deixar uma vaga de estacionamento e acessar a avenida. Diante da manobra, a motorista de um carro que seguia pela via precisou frear bruscamente para evitar uma colisão.

A motociclista, que trafegava logo atrás, não conseguiu parar a tempo e atingiu a traseira do veículo.