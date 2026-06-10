Uma jovem de 21 anos ficou ferida no início da noite dessa terça-feira, 9, após um acidente envolvendo uma motocicleta e um carro na avenida Nelson Nogueira, na zona oeste de Franca.
Segundo informações da Polícia Militar, o acidente ocorreu após uma caminhonete deixar uma vaga de estacionamento e acessar a avenida. Diante da manobra, a motorista de um carro que seguia pela via precisou frear bruscamente para evitar uma colisão.
A motociclista, que trafegava logo atrás, não conseguiu parar a tempo e atingiu a traseira do veículo.
Vítima foi arremessada ao asfalto
Com o impacto da batida, a jovem foi lançada ao asfalto. Pessoas que passavam pelo local prestaram os primeiros atendimentos e acionaram as equipes de resgate.
Uma equipe do Corpo de Bombeiros que transitava pela região realizou o atendimento inicial até a chegada do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).
Suspeita de fratura
De acordo com as informações apuradas no local, a motociclista apresentava suspeita de fratura em uma das pernas.
Após ser estabilizada, ela foi encaminhada para atendimento médico na Santa Casa de Franca.
A motorista do carro permaneceu no local durante todo o atendimento à vítima. As circunstâncias do acidente foram registradas pela Polícia Militar.
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