11 de junho de 2026
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DE NOVO

Acidente em frente ao Castelinho deixa policial militar ferido

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Moto em que policial estava ficou destruída
Moto em que policial estava ficou destruída

Um policial militar ficou ferido no fim da tarde dessa terça-feira, 9, após um acidente envolvendo uma motocicleta e um carro na avenida Miguel Sábio de Melo, em frente ao Clube Castelinho, na Vila Santa Rita, em Franca.

Segundo informações da Polícia Militar, a colisão ocorreu na alça de conversão que dá acesso à avenida Reinaldo Chioca. O carro e a motocicleta seguiam no mesmo sentido quando aconteceu o acidente.

De acordo com as informações apuradas no local, o motociclista descia a avenida quando teria tido a frente da moto interceptada pelo carro. Sem tempo para desviar, ele acabou atingindo o veículo.

Vítima sofreu escoriações

O policial militar sofreu escoriações e recebeu atendimento de equipes do Corpo de Bombeiros.

Após os primeiros socorros, ele foi encaminhado à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Aeroporto para avaliação médica.

No automóvel, ninguém ficou ferido.

Ocorrência foi registrada

Uma equipe da Polícia Militar esteve no local para atender a ocorrência e realizar o registro do acidente.

As circunstâncias da colisão deverão ser apuradas.

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