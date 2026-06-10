Um policial militar ficou ferido no fim da tarde dessa terça-feira, 9, após um acidente envolvendo uma motocicleta e um carro na avenida Miguel Sábio de Melo, em frente ao Clube Castelinho, na Vila Santa Rita, em Franca.
Segundo informações da Polícia Militar, a colisão ocorreu na alça de conversão que dá acesso à avenida Reinaldo Chioca. O carro e a motocicleta seguiam no mesmo sentido quando aconteceu o acidente.
De acordo com as informações apuradas no local, o motociclista descia a avenida quando teria tido a frente da moto interceptada pelo carro. Sem tempo para desviar, ele acabou atingindo o veículo.
Vítima sofreu escoriações
O policial militar sofreu escoriações e recebeu atendimento de equipes do Corpo de Bombeiros.
Após os primeiros socorros, ele foi encaminhado à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Aeroporto para avaliação médica.
No automóvel, ninguém ficou ferido.
Ocorrência foi registrada
Uma equipe da Polícia Militar esteve no local para atender a ocorrência e realizar o registro do acidente.
As circunstâncias da colisão deverão ser apuradas.
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