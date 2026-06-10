Um policial militar ficou ferido no fim da tarde dessa terça-feira, 9, após um acidente envolvendo uma motocicleta e um carro na avenida Miguel Sábio de Melo, em frente ao Clube Castelinho, na Vila Santa Rita, em Franca.

Segundo informações da Polícia Militar, a colisão ocorreu na alça de conversão que dá acesso à avenida Reinaldo Chioca. O carro e a motocicleta seguiam no mesmo sentido quando aconteceu o acidente.

De acordo com as informações apuradas no local, o motociclista descia a avenida quando teria tido a frente da moto interceptada pelo carro. Sem tempo para desviar, ele acabou atingindo o veículo.