Escolas de Franca e de municípios da região já podem se inscrever para a 3ª edição do Mutirão do Eletrônico do Magalu, iniciativa voltada à educação ambiental e à reciclagem de resíduos eletroeletrônicos. O lançamento da campanha acontece na próxima sexta-feira, 12, às 14h30, no Campus HB Magalu, em Franca.

As inscrições seguem abertas até 30 de junho e a expectativa é reunir até 160 unidades de ensino. O evento de lançamento será destinado a gestores, professores e estudantes das escolas elegíveis, que poderão enviar até três representantes para acompanhar a apresentação do projeto.

A cerimônia contará com a participação de Luiza Helena Trajano, além de representantes das instituições parceiras da iniciativa.