Escolas de Franca e de municípios da região já podem se inscrever para a 3ª edição do Mutirão do Eletrônico do Magalu, iniciativa voltada à educação ambiental e à reciclagem de resíduos eletroeletrônicos. O lançamento da campanha acontece na próxima sexta-feira, 12, às 14h30, no Campus HB Magalu, em Franca.
As inscrições seguem abertas até 30 de junho e a expectativa é reunir até 160 unidades de ensino. O evento de lançamento será destinado a gestores, professores e estudantes das escolas elegíveis, que poderão enviar até três representantes para acompanhar a apresentação do projeto.
A cerimônia contará com a participação de Luiza Helena Trajano, além de representantes das instituições parceiras da iniciativa.
Escolas da região podem participar
O Mutirão do Eletrônico é destinado a escolas estaduais, municipais e particulares de Franca, além de Etecs de cidades da região, como Barretos, Batatais, Guariba, Jaboticabal, Mococa, Olímpia, Ribeirão Preto, São Joaquim da Barra, São Simão e Sertãozinho.
Após o encerramento das inscrições, os educadores das escolas selecionadas participarão, em julho, de uma formação online sobre Economia Circular, desenvolvida pelo Movimento Circular.
O conteúdo será dividido em quatro módulos: economia circular, consumo consciente, reciclagem de eletrônicos e descarte correto de resíduos.
Arrecadação acontecerá entre agosto e setembro
Durante os meses de agosto e setembro, os estudantes serão responsáveis por mobilizar suas comunidades para arrecadar equipamentos eletrônicos antigos, danificados ou sem uso.
Todo o material coletado será encaminhado para descarte ambientalmente adequado e reciclagem.
A programação será concluída em outubro, quando ocorrerá a premiação das escolas que mais arrecadarem resíduos eletrônicos e a certificação das unidades que concluírem todas as etapas da jornada educativa.
Projeto nasceu em Franca
O Mutirão do Eletrônico integra o Programa de Logística Reversa de Eletroeletrônicos do Magalu e foi criado em Franca, em 2024, com o objetivo de ampliar a conscientização sobre consumo responsável e descarte correto de equipamentos eletrônicos.
Segundo a empresa, desde 2021 o programa mantém pontos de coleta em todas as lojas da rede no país. Nesse período, mais de 230 toneladas de resíduos eletroeletrônicos receberam destinação adequada.
Na edição de 2025, realizada com escolas da Zona Norte de São Paulo, a iniciativa envolveu mais de 73 mil estudantes, 320 educadores e arrecadou cerca de 87 toneladas de resíduos destinados à reciclagem.
Serviço
Evento de Lançamento
Quando: 12 de junho, às 14h30.
Onde: Campus HB Magalu - Rua Arnulfo de Lima, nº 2385 - Vila Santa Cruz, Franca/SP.
Inscrições do evento pelo link, restrito para escolas da cidade de Franca.
https://forms.gle/WNrGHCDhJeSrVe5p9
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