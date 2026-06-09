Um motorista morreu após uma colisão frontal entre um carro e um caminhão na tarde desta terça-feira, 9, na estrada vicinal MAG-080, conhecida como Estrada da Mata Chica, em Morro Agudo, a 85 km de Franca.

O acidente ocorreu por volta das 13h30 em um trecho sem pavimentação que corta uma área de canavial do município. O automóvel conduzido pela vítima bateu de frente contra um caminhão comboio da Usina Bela Vista.

Com a força do impacto, o motorista do carro morreu no local. A vítima foi identificada apenas como Everton. De acordo com informações apuradas, ele trabalhava em um clube de polo localizado nas proximidades da estrada onde ocorreu o acidente.

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