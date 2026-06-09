10 de junho de 2026
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Motociclista fica ferida após derrapar na Presidente Vargas

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Reprodução/Câmera de segurança
Acidente prestes a acontecer em cruzamento da avenida Presidente Vargas, em Franca
Acidente prestes a acontecer em cruzamento da avenida Presidente Vargas, em Franca

Uma motociclista ficou ferida após se envolver em um acidente na manhã desta terça-feira, 9, no cruzamento da avenida Presidente Vargas com a rua Frederico Moura, no bairro Cidade Nova, na região central de Franca. Ela teria avançado o sinal vermelho, perdeu o controle da moto ao tentar frear e acabou atingindo um carro que passava pelo cruzamento.

A motociclista seguia pela rua Frederico Moura quando percebeu a aproximação de um veículo que cruzava a avenida Presidente Vargas. Na tentativa de evitar a colisão, ela acionou os freios de forma brusca.

Com a frenagem, a motocicleta derrapou no asfalto e atingiu o carro. O acidente mobilizou equipes de resgate, que foram acionadas para prestar atendimento à vítima.

Atendimento

A motociclista sofreu escoriações e foi encaminhada para uma unidade de saúde para avaliação médica. O estado de saúde dela não foi informado.

O motorista do carro não se feriu. As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas.

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