10 de junho de 2026
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CRIMINALIDADE

Furto de moto leva menos de 1 minuto em Franca; VEJA

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Reprodução/Câmera de segurança
Criminoso ligando moto para fugir no Jardim Guanabara, em Franca
Criminoso ligando moto para fugir no Jardim Guanabara, em Franca

Uma motocicleta foi furtada na tarde desta segunda-feira, 8, em frente a uma residência na rua Jamil Abdala, no Jardim Guanabara, em Franca. O crime foi registrado por câmeras de segurança instaladas nas proximidades e ocorreu em poucos segundos.

Segundo o proprietário, a moto foi estacionada na porta de casa por volta das 15h. Cerca de 15 minutos depois, ele verificou o veículo e constatou que ainda permanecia no local. No entanto, por volta das 16h20, ao ser questionado pela namorada sobre a motocicleta, foi até a frente da residência e percebeu que ela havia sido furtada.

Ação rápida

Ao analisar as imagens das câmeras de segurança, a vítima constatou que o crime ocorreu às 15h32. As gravações mostram dois homens chegando ao local em uma motocicleta vermelha.

Um dos suspeitos desceu do veículo, arrombou a trava da moto estacionada e fugiu em seguida. O comparsa acompanhou a ação e deixou o local logo atrás, conduzindo a motocicleta utilizada pelos criminosos.

Investigação

A vítima informou que tentou identificar a placa da motocicleta usada no furto, mas a qualidade das imagens não permitiu a leitura dos caracteres.

O caso foi registrado e deverá ser investigado pela Polícia Civil. As imagens das câmeras de segurança poderão auxiliar na identificação dos suspeitos e na localização da motocicleta furtada.

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