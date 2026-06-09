Uma motocicleta foi furtada na tarde desta segunda-feira, 8, em frente a uma residência na rua Jamil Abdala, no Jardim Guanabara, em Franca. O crime foi registrado por câmeras de segurança instaladas nas proximidades e ocorreu em poucos segundos.

Segundo o proprietário, a moto foi estacionada na porta de casa por volta das 15h. Cerca de 15 minutos depois, ele verificou o veículo e constatou que ainda permanecia no local. No entanto, por volta das 16h20, ao ser questionado pela namorada sobre a motocicleta, foi até a frente da residência e percebeu que ela havia sido furtada.

Ação rápida

Ao analisar as imagens das câmeras de segurança, a vítima constatou que o crime ocorreu às 15h32. As gravações mostram dois homens chegando ao local em uma motocicleta vermelha.