O incentivo aos sonhos e ao planejamento do futuro tem mobilizado os alunos do 4º ano B da Emeb "Professora Nelson dos Santos Damasceno", no Jardim Bonsucesso, região oeste de Franca. Desde o início deste ano, a professora Clébia Freires Rabelo desenvolve atividades voltadas ao engajamento dos estudantes no processo de aprendizagem, associando educação, motivação e construção de projetos de vida.

Ao longo das atividades realizadas em sala de aula, os estudantes foram convidados a refletir sobre as profissões que desejam exercer no futuro. Durante as conversas, muitos manifestaram o sonho de ingressar na Polícia Militar.

A partir dessa descoberta, a professora utilizou recursos de inteligência artificial para criar imagens dos alunos caracterizados nas profissões escolhidas. As fotografias foram entregues às crianças e passaram a ilustrar as capas dos cadernos de Produção Textual, tornando a experiência ainda mais significativa para a turma.

Inspiração dentro da escola