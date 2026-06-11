O incentivo aos sonhos e ao planejamento do futuro tem mobilizado os alunos do 4º ano B da Emeb "Professora Nelson dos Santos Damasceno", no Jardim Bonsucesso, região oeste de Franca. Desde o início deste ano, a professora Clébia Freires Rabelo desenvolve atividades voltadas ao engajamento dos estudantes no processo de aprendizagem, associando educação, motivação e construção de projetos de vida.
Ao longo das atividades realizadas em sala de aula, os estudantes foram convidados a refletir sobre as profissões que desejam exercer no futuro. Durante as conversas, muitos manifestaram o sonho de ingressar na Polícia Militar.
A partir dessa descoberta, a professora utilizou recursos de inteligência artificial para criar imagens dos alunos caracterizados nas profissões escolhidas. As fotografias foram entregues às crianças e passaram a ilustrar as capas dos cadernos de Produção Textual, tornando a experiência ainda mais significativa para a turma.
Inspiração dentro da escola
O projeto ganhou um novo capítulo com a participação da policial Sara, uma das responsáveis pelo Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (PROERD) na unidade escolar. Em conversa com os estudantes, ela compartilhou experiências da carreira e destacou a importância da dedicação aos estudos e da perseverança para alcançar objetivos.
A iniciativa despertou ainda mais o interesse dos alunos pela profissão e reforçou a proposta de incentivar a construção de metas pessoais e profissionais desde os primeiros anos da vida escolar.
Visita ao Batalhão
Como continuidade do trabalho, 16 estudantes do 4º ano B visitaram, no dia 20 de maio, o 15º Batalhão da Polícia Militar. A atividade contou com o acompanhamento da professora Clébia e da coordenação pedagógica da escola.
Durante a visita, os alunos conheceram a rotina dos profissionais da corporação e participaram de uma palestra educativa sobre segurança no trânsito, promovida dentro da programação da campanha Maio Amarelo.
A experiência proporcionou aprendizado, conhecimento e inspiração aos estudantes, que puderam acompanhar de perto o funcionamento de uma profissão admirada por muitos deles.
"Iniciativas como esta da escola reforçam o compromisso da rede municipal de ensino com a formação integral dos estudantes, estimulando a construção de projetos de vida e o desenvolvimento de cidadãos conscientes e preparados para o futuro", ressaltou Márcia Gatti, secretária de Educação.
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