A Prefeitura de Franca intensificou as ações para combater a abertura de loteamentos irregulares nos arredores da cidade. Por meio da Secretaria de Infraestrutura, do Setor de Regularização Fundiária e da Guarda Civil Municipal, o município atua tanto na regularização de áreas já ocupadas quanto na fiscalização de novos parcelamentos realizados sem atender às exigências legais.

Segundo a administração municipal, a estratégia está dividida em duas frentes. A primeira busca apoiar associações de moradores e demais entidades para que áreas irregulares atendam às exigências da legislação, sejam regularizadas e incorporadas ao zoneamento urbano. A segunda concentra esforços na fiscalização de loteamentos clandestinos implantados sem aprovação de projetos urbanísticos e sem infraestrutura básica.

Entre as irregularidades identificadas estão a ausência de redes de água e esgoto, fornecimento de energia elétrica, iluminação pública, áreas verdes e sistemas adequados de drenagem.

Intervenções e monitoramento