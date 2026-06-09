O presidente do Franca Basquete, Carlos Renato Donzelli, rebateu as críticas feitas pelo técnico do Pinheiros, Gustavo De Conti, à torcida francana após a conquista do pentacampeonato do NBB (Novo Basquete Brasil). A resposta foi dada neste domingo, 7, depois da vitória por 85 a 76 no jogo 4 da final, disputado no ginásio “Pedrocão”, que fechou a série em 3 a 1 para a equipe de Franca.
Durante a comemoração do título, Donzelli saiu em defesa da torcida e classificou como injustas as declarações do treinador adversário.
“A gente ouviu o profissional do lado de lá falar um monte de coisas dessa torcida. Essa torcida é maravilhosa, canta, entende de basquete. Franca respira basquete. Nós somos muito maiores do que qualquer técnico falar mal da gente”, afirmou.
O presidente também destacou a presença dos torcedores ao longo dos playoffs e a tradição da cidade com o basquete.
“A gente lotou o ginásio todos os jogos desde os playoffs e numa cidade onde a molecada joga basquete nas ruas. Vai falar o quê? Não tem nenhum time cinco vezes campeão do NBB. Além de tudo, somos o maior campeão nacional”, completou.
Críticas após jogo em São Paulo
A manifestação de Donzelli ocorreu após as declarações de Gustavo De Conti ao término do terceiro jogo da decisão, realizado no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo (SP). Na ocasião, o Pinheiros venceu a partida e reduziu a desvantagem na série.
Após o confronto, o treinador criticou o comportamento de parte dos torcedores francanos durante os jogos.
“É permitido que a torcida de Franca passe do limite da regra. Existe uma grade e as pessoas ficam além da grade. Enfim, é bem difícil. O que eu mais escuto é: ‘é assim em Franca há 20 anos’. Só que o mundo mudou. Não pode mais ter esse tipo de canto, não pode mais ter gestos obscenos durante o jogo, nem dos jogadores, nem da torcida”, declarou.
Clima quente na decisão
As críticas repercutiram entre os torcedores e aumentaram a expectativa para o quarto jogo da final. No duelo que definiu o campeonato, o Pedrocão recebeu lotação máxima, com público de 4.045 pessoas.
Durante a partida, a torcida francana direcionou provocações ao treinador do Pinheiros, em um ambiente de rivalidade esportiva que marcou a decisão do campeonato.
Com a conquista, o Franca chegou ao pentacampeonato do NBB e ampliou para 16 o número de títulos nacionais em sua história.
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