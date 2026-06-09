O presidente do Franca Basquete, Carlos Renato Donzelli, rebateu as críticas feitas pelo técnico do Pinheiros, Gustavo De Conti, à torcida francana após a conquista do pentacampeonato do NBB (Novo Basquete Brasil). A resposta foi dada neste domingo, 7, depois da vitória por 85 a 76 no jogo 4 da final, disputado no ginásio “Pedrocão”, que fechou a série em 3 a 1 para a equipe de Franca.

Durante a comemoração do título, Donzelli saiu em defesa da torcida e classificou como injustas as declarações do treinador adversário.

“A gente ouviu o profissional do lado de lá falar um monte de coisas dessa torcida. Essa torcida é maravilhosa, canta, entende de basquete. Franca respira basquete. Nós somos muito maiores do que qualquer técnico falar mal da gente”, afirmou.