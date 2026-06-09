A região de Ribeirão Preto e Franca registrou um aumento de 240% nas denúncias de trabalho infantil em 2026. Dados divulgados pelo MPT (Ministério Público do Trabalho) da 15ª Região mostram que, entre janeiro e maio deste ano, foram recebidas 75 denúncias relacionadas ao trabalho proibido para crianças e adolescentes. No mesmo período de 2025, foram registrados 22 casos.

O levantamento foi divulgado às vésperas do Dia Mundial e Nacional de Combate ao Trabalho Infantil, celebrado em 12 de junho, e reforça o alerta para a necessidade de ampliar as ações de conscientização e enfrentamento dessa violação de direitos.

A região está entre as áreas atendidas pelo MPT da 15ª Região que apresentaram crescimento no número de denúncias. O órgão também identificou aumento dos registros em outras regiões do interior paulista e do litoral norte.

Alerta para a exploração infantil