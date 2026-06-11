Franca receberá R$ 4,9 milhões em investimentos para a área da saúde por meio de emendas parlamentares da deputada estadual Delegada Graciela (PL). A liberação dos recursos foi autorizada pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) nesta terça-feira, 9, durante cerimônia realizada no Palácio dos Bandeirantes.
Os investimentos serão destinados à ampliação de atendimentos, modernização de estruturas e fortalecimento dos serviços públicos de saúde em Franca e municípios da região. No total, os recursos anunciados pela parlamentar ultrapassam R$ 5,4 milhões.
O maior repasse individual será destinado à Apae de Franca, que receberá R$ 1,9 milhão para a ampliação da ala de atendimento a pacientes com TEA (Transtorno do Espectro Autista). A proposta é ampliar a capacidade de atendimento especializado e oferecer mais suporte às famílias assistidas pela instituição.
Investimentos na Santa Casa e no Pronto-Socorro Infantil
A Santa Casa de Franca será contemplada com R$ 1 milhão para a aquisição de equipamentos destinados ao setor de hemodiálise. O investimento visa modernizar a estrutura e fortalecer o atendimento aos pacientes que realizam tratamento renal.
Outro destaque é o repasse de R$ 2 milhões para a reforma e ampliação do Pronto-Socorro Infantil de Franca. A expectativa é melhorar as condições de atendimento, ampliar a capacidade da unidade e oferecer mais conforto e segurança aos pacientes.
Recursos para a região
Além de Franca, os municípios de Rifaina e Restinga receberão R$ 200 mil cada para a aquisição de ambulâncias. Os veículos deverão reforçar o transporte de pacientes e ampliar a estrutura dos serviços municipais de saúde.
Durante a solenidade, o Governo de São Paulo também anunciou uma nova parcela do Incentivo à Gestão Municipal do SUS Paulista, programa voltado ao fortalecimento da atenção básica e da rede pública de saúde nos municípios.
Segundo a deputada Delegada Graciela, os investimentos representam o resultado da articulação entre o Governo do Estado e os municípios para ampliar o acesso da população aos serviços de saúde.
“Nosso trabalho é transformar recursos em benefícios concretos para as pessoas. Cada investimento anunciado representa mais atendimento, mais estrutura e mais qualidade de vida para quem depende da saúde pública. Fico muito feliz em ver essa parceria com o governador Tarcísio de Freitas gerando resultados efetivos para Franca e toda a nossa região”, afirmou.
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