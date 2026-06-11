Franca receberá R$ 4,9 milhões em investimentos para a área da saúde por meio de emendas parlamentares da deputada estadual Delegada Graciela (PL). A liberação dos recursos foi autorizada pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) nesta terça-feira, 9, durante cerimônia realizada no Palácio dos Bandeirantes.

Os investimentos serão destinados à ampliação de atendimentos, modernização de estruturas e fortalecimento dos serviços públicos de saúde em Franca e municípios da região. No total, os recursos anunciados pela parlamentar ultrapassam R$ 5,4 milhões.

O maior repasse individual será destinado à Apae de Franca, que receberá R$ 1,9 milhão para a ampliação da ala de atendimento a pacientes com TEA (Transtorno do Espectro Autista). A proposta é ampliar a capacidade de atendimento especializado e oferecer mais suporte às famílias assistidas pela instituição.

Investimentos na Santa Casa e no Pronto-Socorro Infantil