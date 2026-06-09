10 de junho de 2026
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SOLIDARIEDADE

Resgatada, cadela Flor busca novo lar em Franca

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Sampi/Franca
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Divulgação/Universidade de Franca
Cadela Flor procura um novo lar
Cadela Flor procura um novo lar

Uma campanha de adoção mobiliza alunos, residentes e pesquisadores do Hospital Veterinário da Unifran (Universidade de Franca) para encontrar um lar definitivo para Flor, uma cadela sem raça definida resgatada em situação de vulnerabilidade e que atualmente recebe acompanhamento da instituição.

Flor chegou ao Hospital Veterinário por meio de um convênio entre a Unifran e a Prefeitura de Franca, responsável pelo acolhimento de animais em situação de rua. No momento do resgate, a cadela apresentava uma grave descompensação clínica e precisou passar por atendimento emergencial e diversos exames.

Durante a avaliação, a equipe médica identificou que o animal é portador de cardiopatia, uma condição cardíaca crônica que exige acompanhamento e cuidados específicos ao longo da vida.

Interesse pela causa

A docilidade e o comportamento afetuoso de Flor durante o tratamento sensibilizaram mestrandos do Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal, residentes do Hospital Veterinário e integrantes do Grupo de Estudos em Patologia Clínica da Unifran.

A partir dessa mobilização, foi iniciada uma campanha para encontrar uma família disposta a oferecer acolhimento, segurança e uma adoção responsável.

Segundo os organizadores, a condição de saúde da cadela não impede que ela tenha qualidade de vida. No entanto, o futuro tutor deverá estar comprometido com os cuidados necessários para o acompanhamento da cardiopatia.

A equipe veterinária fornecerá orientações detalhadas sobre a rotina adequada, os cuidados recomendados e a frequência do acompanhamento profissional.

Adoção responsável

Além de buscar um novo lar para Flor, a iniciativa pretende conscientizar a população sobre a importância da adoção de cães adultos e de animais com necessidades específicas, que normalmente enfrentam mais dificuldades para encontrar uma família.

Os interessados em conhecer a cadela ou obter mais informações sobre o processo de adoção podem entrar em contato com o Hospital Veterinário da Unifran ou com o Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal.

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