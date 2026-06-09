Uma campanha de adoção mobiliza alunos, residentes e pesquisadores do Hospital Veterinário da Unifran (Universidade de Franca) para encontrar um lar definitivo para Flor, uma cadela sem raça definida resgatada em situação de vulnerabilidade e que atualmente recebe acompanhamento da instituição.
Flor chegou ao Hospital Veterinário por meio de um convênio entre a Unifran e a Prefeitura de Franca, responsável pelo acolhimento de animais em situação de rua. No momento do resgate, a cadela apresentava uma grave descompensação clínica e precisou passar por atendimento emergencial e diversos exames.
Durante a avaliação, a equipe médica identificou que o animal é portador de cardiopatia, uma condição cardíaca crônica que exige acompanhamento e cuidados específicos ao longo da vida.
Interesse pela causa
A docilidade e o comportamento afetuoso de Flor durante o tratamento sensibilizaram mestrandos do Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal, residentes do Hospital Veterinário e integrantes do Grupo de Estudos em Patologia Clínica da Unifran.
A partir dessa mobilização, foi iniciada uma campanha para encontrar uma família disposta a oferecer acolhimento, segurança e uma adoção responsável.
Segundo os organizadores, a condição de saúde da cadela não impede que ela tenha qualidade de vida. No entanto, o futuro tutor deverá estar comprometido com os cuidados necessários para o acompanhamento da cardiopatia.
A equipe veterinária fornecerá orientações detalhadas sobre a rotina adequada, os cuidados recomendados e a frequência do acompanhamento profissional.
Adoção responsável
Além de buscar um novo lar para Flor, a iniciativa pretende conscientizar a população sobre a importância da adoção de cães adultos e de animais com necessidades específicas, que normalmente enfrentam mais dificuldades para encontrar uma família.
Os interessados em conhecer a cadela ou obter mais informações sobre o processo de adoção podem entrar em contato com o Hospital Veterinário da Unifran ou com o Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal.
Serviço
- Hospital Veterinário da Unifran
- Endereço: avenida Dr. Armando Salles Oliveira, 201, Parque Universitário, em Franca
- Informações sobre adoção:
- Telefone: (16) 3711-8783
- E-mail: pgcienciaanimal@unifran.edu.br
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.