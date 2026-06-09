Uma campanha de adoção mobiliza alunos, residentes e pesquisadores do Hospital Veterinário da Unifran (Universidade de Franca) para encontrar um lar definitivo para Flor, uma cadela sem raça definida resgatada em situação de vulnerabilidade e que atualmente recebe acompanhamento da instituição.

Flor chegou ao Hospital Veterinário por meio de um convênio entre a Unifran e a Prefeitura de Franca, responsável pelo acolhimento de animais em situação de rua. No momento do resgate, a cadela apresentava uma grave descompensação clínica e precisou passar por atendimento emergencial e diversos exames.

Durante a avaliação, a equipe médica identificou que o animal é portador de cardiopatia, uma condição cardíaca crônica que exige acompanhamento e cuidados específicos ao longo da vida.

Interesse pela causa