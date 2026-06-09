O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, é esperado em Franca nesta quarta-feira, 10, às 16h, para assinar a ordem de início das obras da Policlínica. A unidade será construída na rua Antônio de Oliveira Costa, no Jardim João Liporoni, na Zona Oeste da cidade, com investimento de R$ 30 milhões do Governo Federal.

A cerimônia será realizada no terreno onde a policlínica será construída. Os recursos são provenientes do Novo PAC Seleções. A confirmação da implantação da unidade em Franca ocorreu em julho de 2025, quando o diretor do Departamento Nacional de Auditoria do SUS, Rafael Bruxellas, anunciou a contemplação do município.

A Prefeitura de Franca já concluiu o processo licitatório e iniciou a preparação da área para o início das obras.