10 de junho de 2026
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ECONOMIA

Copa deve movimentar R$ 40 mi em Franca; churrasco lidera

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Sampi/Franca
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Divulgação/Acif
Centro de Franca em clima de Copa do Mundo
Centro de Franca em clima de Copa do Mundo

Os três primeiros jogos do Brasil na Copa do Mundo, marcados para os dias 13, 19 e 24 de junho, devem movimentar R$ 40,1 milhões na economia de Franca. A projeção é do IE-Acif (Instituto de Economia da Associação do Comércio e Indústria de Franca) e leva em conta despesas com itens para churrasco, bebidas alcoólicas e não alcoólicas, televisores, eletroeletrônicos e artigos de decoração relacionados ao torneio.

O levantamento foi elaborado com base em pesquisas de opinião realizadas anteriormente, além de microdados da Receita Federal, do ICMS (Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços) e do ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza).

Churrasco concentra maior movimentação

De acordo com o estudo, os itens para churrasco devem liderar os gastos dos consumidores, com movimentação estimada em R$ 15,6 milhões.

Na sequência aparecem as bebidas alcoólicas, que devem gerar R$ 10,65 milhões em vendas, e as bebidas não alcoólicas, com previsão de R$ 8,62 milhões.

O setor de televisores e eletroeletrônicos também deve registrar aumento na procura, com expectativa de movimentar R$ 2,42 milhões. Já a compra de bandeiras, enfeites e outros artigos temáticos deve somar R$ 1,6 milhão.

Consumo impulsionado pelos encontros

Para o economista do IE-Acif, Rodrigo Souza, a tradição de reunir familiares e amigos para acompanhar os jogos da Seleção é um dos principais fatores que impulsionam o consumo durante o período.

“A Copa do Mundo tem a capacidade de mobilizar o consumo porque está associada a experiências coletivas. As famílias e grupos de amigos se organizam para assistir aos jogos juntos, o que impulsiona a procura por alimentos, bebidas, artigos temáticos e até equipamentos eletrônicos. Esse movimento beneficia empresas de diversos segmentos e contribui para aquecer a economia local durante o período da competição”, afirma.

Comércio aposta em aumento das vendas

O presidente da Acif, Fernando Rached Jorge, avalia que a expectativa de movimentação reforça a importância do planejamento por parte das empresas para aproveitar o período.

“A Copa do Mundo cria um ambiente favorável para os negócios e representa uma oportunidade para que as empresas ampliem suas vendas e fortaleçam o relacionamento com os consumidores. Planejamento, atendimento de qualidade e ações promocionais podem fazer a diferença para aproveitar esse momento e impulsionar os resultados do comércio local”, diz.

Estimativa de movimentação

  • Itens para churrasco: R$ 15,6 milhões
  • Bebidas alcoólicas: R$ 10,65 milhões
  • Bebidas não alcoólicas: R$ 8,625 milhões
  • Televisores e eletroeletrônicos: R$ 2,425 milhões
  • Bandeiras e enfeites: R$ 1,6 milhão
  • Demais itens: R$ 1,2 milhão

Total estimado: R$ 40,1 milhões

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