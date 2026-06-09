Os três primeiros jogos do Brasil na Copa do Mundo, marcados para os dias 13, 19 e 24 de junho, devem movimentar R$ 40,1 milhões na economia de Franca. A projeção é do IE-Acif (Instituto de Economia da Associação do Comércio e Indústria de Franca) e leva em conta despesas com itens para churrasco, bebidas alcoólicas e não alcoólicas, televisores, eletroeletrônicos e artigos de decoração relacionados ao torneio.
O levantamento foi elaborado com base em pesquisas de opinião realizadas anteriormente, além de microdados da Receita Federal, do ICMS (Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços) e do ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza).
Churrasco concentra maior movimentação
De acordo com o estudo, os itens para churrasco devem liderar os gastos dos consumidores, com movimentação estimada em R$ 15,6 milhões.
Na sequência aparecem as bebidas alcoólicas, que devem gerar R$ 10,65 milhões em vendas, e as bebidas não alcoólicas, com previsão de R$ 8,62 milhões.
O setor de televisores e eletroeletrônicos também deve registrar aumento na procura, com expectativa de movimentar R$ 2,42 milhões. Já a compra de bandeiras, enfeites e outros artigos temáticos deve somar R$ 1,6 milhão.
Consumo impulsionado pelos encontros
Para o economista do IE-Acif, Rodrigo Souza, a tradição de reunir familiares e amigos para acompanhar os jogos da Seleção é um dos principais fatores que impulsionam o consumo durante o período.
“A Copa do Mundo tem a capacidade de mobilizar o consumo porque está associada a experiências coletivas. As famílias e grupos de amigos se organizam para assistir aos jogos juntos, o que impulsiona a procura por alimentos, bebidas, artigos temáticos e até equipamentos eletrônicos. Esse movimento beneficia empresas de diversos segmentos e contribui para aquecer a economia local durante o período da competição”, afirma.
Comércio aposta em aumento das vendas
O presidente da Acif, Fernando Rached Jorge, avalia que a expectativa de movimentação reforça a importância do planejamento por parte das empresas para aproveitar o período.
“A Copa do Mundo cria um ambiente favorável para os negócios e representa uma oportunidade para que as empresas ampliem suas vendas e fortaleçam o relacionamento com os consumidores. Planejamento, atendimento de qualidade e ações promocionais podem fazer a diferença para aproveitar esse momento e impulsionar os resultados do comércio local”, diz.
Estimativa de movimentação
- Itens para churrasco: R$ 15,6 milhões
- Bebidas alcoólicas: R$ 10,65 milhões
- Bebidas não alcoólicas: R$ 8,625 milhões
- Televisores e eletroeletrônicos: R$ 2,425 milhões
- Bandeiras e enfeites: R$ 1,6 milhão
- Demais itens: R$ 1,2 milhão
Total estimado: R$ 40,1 milhões
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