Os três primeiros jogos do Brasil na Copa do Mundo, marcados para os dias 13, 19 e 24 de junho, devem movimentar R$ 40,1 milhões na economia de Franca. A projeção é do IE-Acif (Instituto de Economia da Associação do Comércio e Indústria de Franca) e leva em conta despesas com itens para churrasco, bebidas alcoólicas e não alcoólicas, televisores, eletroeletrônicos e artigos de decoração relacionados ao torneio.

O levantamento foi elaborado com base em pesquisas de opinião realizadas anteriormente, além de microdados da Receita Federal, do ICMS (Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços) e do ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza).

Churrasco concentra maior movimentação

De acordo com o estudo, os itens para churrasco devem liderar os gastos dos consumidores, com movimentação estimada em R$ 15,6 milhões.