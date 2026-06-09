10 de junho de 2026
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Câmeras de segurança registram o momento exato do capotamento

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Câmeras de Segurança
Momento em que carro capota na avenida Chico Júlio
Momento em que carro capota na avenida Chico Júlio

Câmeras de segurança registraram o momento em que um Honda Civic bate na traseira de um BYD e capota na avenida Chico Júlio, no Jardim Integração, em Franca, no início da noite dessa segunda-feira, 8. As imagens mostram o instante em que o veículo perde o controle, atravessa o canteiro central e capota na via. O Portal GCN/Sampi teve acesso às gravações nesta terça-feira, 9.

O acidente aconteceu no sentido Estação-Jardim Guanabara. Segundo informações apuradas no local, o trânsito havia parado quando, por motivos ainda a serem esclarecidos, um Honda Civic atingiu a traseira de um BYD que seguia à frente.

Com a força do impacto, o motorista que provocou a colisão perdeu o controle da direção, resultando no capotamento. No carro, estava apenas o condutor.

Apesar dos danos causados aos veículos envolvidos, não houve registro de feridos.

O trânsito ficou lento no sentido Jardim Guanabara durante o atendimento da ocorrência. Motoristas que passavam pelo local precisaram utilizar rotas alternativas, como a Rua Antônio Bernardes Pinto.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar estiveram no local para prestar atendimento e registrar a ocorrência.

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