Câmeras de segurança registraram o momento em que um Honda Civic bate na traseira de um BYD e capota na avenida Chico Júlio, no Jardim Integração, em Franca, no início da noite dessa segunda-feira, 8. As imagens mostram o instante em que o veículo perde o controle, atravessa o canteiro central e capota na via. O Portal GCN/Sampi teve acesso às gravações nesta terça-feira, 9.

O acidente aconteceu no sentido Estação-Jardim Guanabara. Segundo informações apuradas no local, o trânsito havia parado quando, por motivos ainda a serem esclarecidos, um Honda Civic atingiu a traseira de um BYD que seguia à frente.

Com a força do impacto, o motorista que provocou a colisão perdeu o controle da direção, resultando no capotamento. No carro, estava apenas o condutor.