Câmeras de segurança registraram o momento em que um Honda Civic bate na traseira de um BYD e capota na avenida Chico Júlio, no Jardim Integração, em Franca, no início da noite dessa segunda-feira, 8. As imagens mostram o instante em que o veículo perde o controle, atravessa o canteiro central e capota na via. O Portal GCN/Sampi teve acesso às gravações nesta terça-feira, 9.
O acidente aconteceu no sentido Estação-Jardim Guanabara. Segundo informações apuradas no local, o trânsito havia parado quando, por motivos ainda a serem esclarecidos, um Honda Civic atingiu a traseira de um BYD que seguia à frente.
Com a força do impacto, o motorista que provocou a colisão perdeu o controle da direção, resultando no capotamento. No carro, estava apenas o condutor.
Apesar dos danos causados aos veículos envolvidos, não houve registro de feridos.
O trânsito ficou lento no sentido Jardim Guanabara durante o atendimento da ocorrência. Motoristas que passavam pelo local precisaram utilizar rotas alternativas, como a Rua Antônio Bernardes Pinto.
Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar estiveram no local para prestar atendimento e registrar a ocorrência.
Ver essa foto no Instagram
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.