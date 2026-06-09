O Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) declarou inconstitucional o artigo 4º da Lei Municipal nº 3.019/2022, de Pedregulho, que assegurava o pagamento de 13º salário e férias remuneradas acrescidas de um terço a agentes políticos do município.

A decisão foi tomada por unanimidade durante o julgamento de uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, por meio da Procuradoria-Geral de Justiça. O acórdão foi relatado pelo desembargador Renato Rangel Desinano e publicado após sessão realizada em 20 de maio de 2026.

A norma abrangia prefeito, vice-prefeito, secretários municipais e vereadores, garantindo benefícios previstos nos incisos VIII e XVII do artigo 7º da Constituição Federal.