Uma jovem de 21 anos foi presa em flagrante por tráfico de drogas durante uma ação da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) nesta terça-feira, 9, no bairro City Petrópolis, na região Norte de Franca. Com ela, os policiais encontraram 535 pinos de cocaína, totalizando mais de 400 gramas da droga, avaliadas em mais de R$ 13 mil.
Segundo a Polícia Civil, os investigadores realizavam um levantamento em um ponto conhecido pelo comércio de entorpecentes quando identificaram a suspeita, já conhecida nos meios policiais. Ela carregava uma sacola, demonstrava nervosismo e observava constantemente os arredores enquanto seguia em direção a um veículo de aplicativo.
Diante da atitude considerada suspeita, os agentes realizaram a abordagem. Durante a revista, encontraram na sacola 535 pinos contendo cocaína, todos embalados em sacos do tipo ziplock.
Tentativa de fuga
No momento da abordagem, a jovem tentou fugir a pé. Durante a tentativa, porém, acabou se desequilibrando e caiu, sofrendo ferimentos leves.
Ela recebeu atendimento médico antes de ser conduzida à unidade policial para os procedimentos de praxe.
Antecedentes e prisão
Em consulta aos sistemas policiais, os investigadores constataram que a indiciada possui antecedentes por ato infracional praticado quando era menor de idade, além de registros por receptação e averiguação por tráfico de drogas já na fase adulta.
Após o registro da ocorrência, a jovem foi presa em flagrante e encaminhada à Cadeia Pública, onde permanece à disposição da Justiça.
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