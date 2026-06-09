Uma jovem de 21 anos foi presa em flagrante por tráfico de drogas durante uma ação da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) nesta terça-feira, 9, no bairro City Petrópolis, na região Norte de Franca. Com ela, os policiais encontraram 535 pinos de cocaína, totalizando mais de 400 gramas da droga, avaliadas em mais de R$ 13 mil.

Segundo a Polícia Civil, os investigadores realizavam um levantamento em um ponto conhecido pelo comércio de entorpecentes quando identificaram a suspeita, já conhecida nos meios policiais. Ela carregava uma sacola, demonstrava nervosismo e observava constantemente os arredores enquanto seguia em direção a um veículo de aplicativo.

Diante da atitude considerada suspeita, os agentes realizaram a abordagem. Durante a revista, encontraram na sacola 535 pinos contendo cocaína, todos embalados em sacos do tipo ziplock.

Tentativa de fuga