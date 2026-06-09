10 de junho de 2026
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CITY PETRÓPOLIS

Jovem tenta fugir, cai e é presa com 535 pinos de cocaína

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Divulgação/Polícia Civil
Pinos de cocaína apreendidos com a jovem pela Polícia Civil no bairro City Petrópolis, em Franca
Pinos de cocaína apreendidos com a jovem pela Polícia Civil no bairro City Petrópolis, em Franca

Uma jovem de 21 anos foi presa em flagrante por tráfico de drogas durante uma ação da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) nesta terça-feira, 9, no bairro City Petrópolis, na região Norte de Franca. Com ela, os policiais encontraram 535 pinos de cocaína, totalizando mais de 400 gramas da droga, avaliadas em mais de R$ 13 mil.

Segundo a Polícia Civil, os investigadores realizavam um levantamento em um ponto conhecido pelo comércio de entorpecentes quando identificaram a suspeita, já conhecida nos meios policiais. Ela carregava uma sacola, demonstrava nervosismo e observava constantemente os arredores enquanto seguia em direção a um veículo de aplicativo.

Diante da atitude considerada suspeita, os agentes realizaram a abordagem. Durante a revista, encontraram na sacola 535 pinos contendo cocaína, todos embalados em sacos do tipo ziplock.

Tentativa de fuga

No momento da abordagem, a jovem tentou fugir a pé. Durante a tentativa, porém, acabou se desequilibrando e caiu, sofrendo ferimentos leves.

Ela recebeu atendimento médico antes de ser conduzida à unidade policial para os procedimentos de praxe.

Antecedentes e prisão

Em consulta aos sistemas policiais, os investigadores constataram que a indiciada possui antecedentes por ato infracional praticado quando era menor de idade, além de registros por receptação e averiguação por tráfico de drogas já na fase adulta.

Após o registro da ocorrência, a jovem foi presa em flagrante e encaminhada à Cadeia Pública, onde permanece à disposição da Justiça.

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