Maria Aparecida Fortunato, de 76 anos, morreu na manhã desta terça-feira, 9, após permanecer internada por uma semana na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) da Santa Casa de Franca. Ela estava em estado grave desde o dia do atropelamento, no Jardim Aeroporto, e seguia sem sedação sob cuidados intensivos.

Maria Aparecida foi vítima de um grave acidente no fim da tarde da última terça-feira, 2, na avenida César Martins Pirajá, no Jardim Aeroporto, região sul da cidade.

Ela havia acabado de sair de um supermercado e atravessava a via quando foi atingida por um carro. O motorista, um jovem, afirmou não ter visto a vítima. Testemunhas, no entanto, relataram que o veículo trafegava em alta velocidade no sentido Jardim Aeroporto-Jardim Aviação.