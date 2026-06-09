Maria Aparecida Fortunato, de 76 anos, morreu na manhã desta terça-feira, 9, após permanecer internada por uma semana na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) da Santa Casa de Franca. Ela estava em estado grave desde o dia do atropelamento, no Jardim Aeroporto, e seguia sem sedação sob cuidados intensivos.
Maria Aparecida foi vítima de um grave acidente no fim da tarde da última terça-feira, 2, na avenida César Martins Pirajá, no Jardim Aeroporto, região sul da cidade.
Ela havia acabado de sair de um supermercado e atravessava a via quando foi atingida por um carro. O motorista, um jovem, afirmou não ter visto a vítima. Testemunhas, no entanto, relataram que o veículo trafegava em alta velocidade no sentido Jardim Aeroporto-Jardim Aviação.
Com a força do impacto, a idosa foi arremessada e bateu a cabeça contra o asfalto, sofrendo um traumatismo craniano gravíssimo.
Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e do Corpo de Bombeiros prestaram os primeiros socorros ainda no local. Durante o atendimento e o transporte até o hospital, a vítima teria perdido grande quantidade de sangue.
O motorista permaneceu no local e acompanhou o socorro. A Polícia Militar foi acionada e registrou a ocorrência. As circunstâncias do atropelamento seguem sendo investigadas.
O velório acontece nesta terça-feira, das 12h às 16h, na sala 9 do Velório São Vicente. O sepultamento está marcado para o Cemitério Santo Agostinho, em Franca.
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