A Secretaria de Saúde de Franca iniciou o recolhimento de todas as doses da vacina contra a dengue produzida pelo Instituto Butantan que estavam disponíveis nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) do município. A medida foi adotada após o Ministério da Saúde determinar a suspensão imediata da aplicação do imunizante em todo o país.
Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a vacinação foi interrompida logo após a publicação da determinação ministerial, divulgada nesta segunda-feira, 8. As doses remanescentes estão sendo encaminhadas à Vigilância Epidemiológica Municipal, conforme os protocolos estabelecidos.
Até a suspensão, 428 pessoas haviam recebido a vacina em Franca. O imunizante estava sendo aplicado exclusivamente em profissionais da saúde.
De acordo com a Secretaria, não houve registro de eventos adversos graves relacionados à vacina no município.
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Suspensão é medida preventiva
O Ministério da Saúde informou que a suspensão da vacina Butantan-DV ocorreu de forma preventiva após a notificação de 42 casos de reações adversas severas em diferentes localidades do país. Entre os registros, há duas mortes que seguem sob investigação.
A pasta federal classificou a decisão como uma medida de segurança e precaução enquanto os casos são analisados.
Outra vacina segue disponível
A Secretaria de Saúde de Franca esclareceu que a suspensão afeta apenas a vacina desenvolvida pelo Instituto Butantan.
A outra vacina contra a dengue disponível na rede municipal, a Qdenga, destinada ao público adolescente de 10 a 14 anos, e produzida pelo laboratório japonês Takeda, continua sendo aplicada normalmente nas UBSs da cidade.
Em nota, a Secretaria informou que acompanha as orientações do Ministério da Saúde e divulgará novas informações à população caso haja atualizações sobre o tema.
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