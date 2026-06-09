A Secretaria de Saúde de Franca iniciou o recolhimento de todas as doses da vacina contra a dengue produzida pelo Instituto Butantan que estavam disponíveis nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) do município. A medida foi adotada após o Ministério da Saúde determinar a suspensão imediata da aplicação do imunizante em todo o país.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a vacinação foi interrompida logo após a publicação da determinação ministerial, divulgada nesta segunda-feira, 8. As doses remanescentes estão sendo encaminhadas à Vigilância Epidemiológica Municipal, conforme os protocolos estabelecidos.

Até a suspensão, 428 pessoas haviam recebido a vacina em Franca. O imunizante estava sendo aplicado exclusivamente em profissionais da saúde.