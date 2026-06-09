10 de junho de 2026
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PREOCAUÇÃO

Franca recolhe vacina da dengue do Butantan das unidades de saúde

Por N. Fradique | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Ministério da Saúde
428 pessoas de Franca receberam a vacina do Butantan
428 pessoas de Franca receberam a vacina do Butantan

A Secretaria de Saúde de Franca iniciou o recolhimento de todas as doses da vacina contra a dengue produzida pelo Instituto Butantan que estavam disponíveis nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) do município. A medida foi adotada após o Ministério da Saúde determinar a suspensão imediata da aplicação do imunizante em todo o país.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a vacinação foi interrompida logo após a publicação da determinação ministerial, divulgada nesta segunda-feira, 8. As doses remanescentes estão sendo encaminhadas à Vigilância Epidemiológica Municipal, conforme os protocolos estabelecidos.

Até a suspensão, 428 pessoas haviam recebido a vacina em Franca. O imunizante estava sendo aplicado exclusivamente em profissionais da saúde.

De acordo com a Secretaria, não houve registro de eventos adversos graves relacionados à vacina no município.

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Suspensão é medida preventiva

O Ministério da Saúde informou que a suspensão da vacina Butantan-DV ocorreu de forma preventiva após a notificação de 42 casos de reações adversas severas em diferentes localidades do país. Entre os registros, há duas mortes que seguem sob investigação.

A pasta federal classificou a decisão como uma medida de segurança e precaução enquanto os casos são analisados.

Outra vacina segue disponível

A Secretaria de Saúde de Franca esclareceu que a suspensão afeta apenas a vacina desenvolvida pelo Instituto Butantan.

A outra vacina contra a dengue disponível na rede municipal, a Qdenga, destinada ao público adolescente de 10 a 14 anos, e produzida pelo laboratório japonês Takeda, continua sendo aplicada normalmente nas UBSs da cidade.

Em nota, a Secretaria informou que acompanha as orientações do Ministério da Saúde e divulgará novas informações à população caso haja atualizações sobre o tema.

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