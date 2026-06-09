A Marinha do Brasil e a Prefeitura de Rifaina intensificaram as ações de monitoramento, fiscalização e orientação na Represa de Jaguara, no Rio Grande. A iniciativa busca garantir a segurança da navegação, a preservação ambiental e o uso adequado de um dos principais atrativos turísticos da região, por meio de visitas técnicas, levantamentos em campo e orientações aos usuários do reservatório.
As equipes atuam diretamente nas áreas às margens da represa, realizando vistorias e orientando proprietários de embarcações, estruturas náuticas e frequentadores sobre o cumprimento das normas de segurança e das legislações ambientais vigentes.
Entre os pontos avaliados estão as condições de uso de píeres, decks e embarcações. De acordo com os órgãos envolvidos, o trabalho tem como objetivo prevenir riscos, organizar os espaços destinados ao lazer e fortalecer a convivência entre atividades turísticas, esportivas, econômicas e de preservação ambiental.
Orientação e conscientização
Além do caráter fiscalizatório, a iniciativa também busca conscientizar a população sobre a importância da regularização de estruturas e embarcações instaladas ou utilizadas na represa.
Moradores, pescadores, turistas e empresários recebem orientações sobre as exigências legais e sobre a necessidade de contribuir para a conservação do reservatório, considerado um dos principais patrimônios naturais da região.
Segundo a Prefeitura de Rifaina, a proteção da Represa de Jaguara é uma ação permanente voltada à valorização do turismo, à segurança dos frequentadores e à preservação dos recursos naturais que impulsionam o lazer e os esportes náuticos no município.
A administração municipal reforçou que o respeito às normas de navegação e o cuidado com o meio ambiente são fundamentais para garantir que o reservatório continue sendo um patrimônio para as atuais e futuras gerações.
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