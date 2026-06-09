A Marinha do Brasil e a Prefeitura de Rifaina intensificaram as ações de monitoramento, fiscalização e orientação na Represa de Jaguara, no Rio Grande. A iniciativa busca garantir a segurança da navegação, a preservação ambiental e o uso adequado de um dos principais atrativos turísticos da região, por meio de visitas técnicas, levantamentos em campo e orientações aos usuários do reservatório.

As equipes atuam diretamente nas áreas às margens da represa, realizando vistorias e orientando proprietários de embarcações, estruturas náuticas e frequentadores sobre o cumprimento das normas de segurança e das legislações ambientais vigentes.

Entre os pontos avaliados estão as condições de uso de píeres, decks e embarcações. De acordo com os órgãos envolvidos, o trabalho tem como objetivo prevenir riscos, organizar os espaços destinados ao lazer e fortalecer a convivência entre atividades turísticas, esportivas, econômicas e de preservação ambiental.

Orientação e conscientização