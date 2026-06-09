Uma motociclista ficou ferida na manhã desta terça-feira, 9, após se envolver em um acidente com um carro no cruzamento da avenida Presidente Vargas com a rua Francisco Moura, em Franca.

Segundo as informações apuradas no local, a mulher conduzia uma Honda PCX preta no sentido centro-bairro quando tentou atravessar o cruzamento e acabou colidindo contra um Toyota Etios prata que trafegava pela via transversal.

De acordo com testemunhas, a motociclista não teria respeitado o sinal vermelho.