Uma motociclista ficou ferida na manhã desta terça-feira, 9, após se envolver em um acidente com um carro no cruzamento da avenida Presidente Vargas com a rua Francisco Moura, em Franca.
Segundo as informações apuradas no local, a mulher conduzia uma Honda PCX preta no sentido centro-bairro quando tentou atravessar o cruzamento e acabou colidindo contra um Toyota Etios prata que trafegava pela via transversal.
De acordo com testemunhas, a motociclista não teria respeitado o sinal vermelho.
Colisão atingiu a lateral do veículo
Ainda conforme os relatos, a condutora acreditou que conseguiria cruzar a via antes da passagem do automóvel. No entanto, o motorista do Etios já havia iniciado a travessia após a abertura da sinalização e não houve tempo para evitar a batida.
A motocicleta atingiu a lateral do carro, provocando a queda da condutora no asfalto.
Vítima foi socorrida pelos bombeiros
O motorista do veículo permaneceu no local, prestou esclarecimentos e aguardou a chegada das equipes de resgate.
O Corpo de Bombeiros realizou o atendimento da motociclista, que apresentava escoriações e relatava dores em diversas partes do corpo.
Após os primeiros socorros, ela foi encaminhada para uma unidade de saúde para avaliação médica.
Circunstâncias serão apuradas
As causas do acidente serão investigadas pelas autoridades.
A versão da motociclista sobre a dinâmica da colisão ainda deverá ser colhida para auxiliar na apuração da ocorrência.
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