10 de junho de 2026
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Criminosos furtam moto em minutos na porta do trabalho na Estação

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Câmeras de Segurança
Momento em que criminoso consegue furtar a moto
Momento em que criminoso consegue furtar a moto

Uma motocicleta foi furtada na noite dessa segunda-feira, 8, na rua Gonçalves Dias, no bairro Estação, em Franca. O crime aconteceu por volta das 19h30, quando o proprietário deixou o veículo estacionado em frente ao local de trabalho. A moto levada é uma Honda Start 2022, preta, placa GDR-0J16.

Imagens de câmeras de segurança registraram toda a ação dos criminosos. Dois homens passaram pelo local em uma motocicleta, observaram o veículo estacionado e, minutos depois, retornaram.

Na sequência, o passageiro desceu, foi até a moto e, utilizando uma espécie de chave mixa, forçou o tambor da ignição até conseguir estourá-lo. Em poucos instantes, ele deu partida no veículo. Logo depois, montou na moto furtada e fugiu junto com o comparsa.

O proprietário só percebeu o crime ao sair do trabalho e não encontrar mais a motocicleta no local onde havia deixado.

Um boletim de ocorrência foi registrado, mas até o momento a moto não foi localizada e nenhum suspeito foi identificado.

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