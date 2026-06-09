Uma motocicleta foi furtada na noite dessa segunda-feira, 8, na rua Gonçalves Dias, no bairro Estação, em Franca. O crime aconteceu por volta das 19h30, quando o proprietário deixou o veículo estacionado em frente ao local de trabalho. A moto levada é uma Honda Start 2022, preta, placa GDR-0J16.

Imagens de câmeras de segurança registraram toda a ação dos criminosos. Dois homens passaram pelo local em uma motocicleta, observaram o veículo estacionado e, minutos depois, retornaram.

Na sequência, o passageiro desceu, foi até a moto e, utilizando uma espécie de chave mixa, forçou o tambor da ignição até conseguir estourá-lo. Em poucos instantes, ele deu partida no veículo. Logo depois, montou na moto furtada e fugiu junto com o comparsa.