Quem busca uma oportunidade de trabalho em Franca pode participar nesta terça-feira, 9, de mais uma edição do programa Dia de Oportunidade, promovido pela Prefeitura por meio da Secretaria de Inovação e Desenvolvimento.

O evento ocorre na Unidade II do Uni-Facef, localizada na avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso, 2.400, no bairro São José, com a oferta de 63 vagas de emprego em diferentes áreas de atuação.

Segundo a Prefeitura, nove empresas participam da iniciativa, que contempla oportunidades para jovens aprendizes, pessoas com deficiência (PCDs), candidatos em busca do primeiro emprego e profissionais que procuram recolocação no mercado de trabalho.