Quem busca uma oportunidade de trabalho em Franca pode participar nesta terça-feira, 9, de mais uma edição do programa Dia de Oportunidade, promovido pela Prefeitura por meio da Secretaria de Inovação e Desenvolvimento.
O evento ocorre na Unidade II do Uni-Facef, localizada na avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso, 2.400, no bairro São José, com a oferta de 63 vagas de emprego em diferentes áreas de atuação.
Segundo a Prefeitura, nove empresas participam da iniciativa, que contempla oportunidades para jovens aprendizes, pessoas com deficiência (PCDs), candidatos em busca do primeiro emprego e profissionais que procuram recolocação no mercado de trabalho.
Vagas abrangem diferentes setores
Entre as oportunidades disponíveis estão cargos de auxiliar de montagem, auxiliar de linha de produção, auxiliar de higienização, auxiliar de embalagem, cortador de aviamento nos períodos diurno e noturno, auxiliar de e-commerce, vendedora, atendente de pastelaria, ajudante de cafeteria, estágio em cafeteria, auxiliar de rebenefício de café, barista e costureira.
A diversidade de vagas busca atender candidatos com diferentes níveis de experiência e formação profissional.
Como participar
Os interessados devem comparecer ao local munidos de currículo atualizado, que pode ser apresentado impresso ou em formato digital, por meio do celular, além dos documentos pessoais.
A proposta do Dia de Oportunidade é aproximar empresas e trabalhadores, agilizando processos seletivos e ampliando as chances de contratação.
Segundo a administração municipal, a iniciativa também contribui para a geração de emprego e renda, facilitando o acesso da população às vagas disponíveis no mercado de trabalho local.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.