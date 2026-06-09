A Polícia Civil prendeu três pessoas suspeitas de integrar uma organização criminosa especializada em aplicar o chamado "golpe do falso leilão". A ação ocorreu na manhã desta terça-feira, 9, durante a Operação Martelo Final, coordenada pela Delegacia de Polícia de Guaíra, na região de Franca, com apoio de Seccional de Barretos.

Foram cumpridos cinco mandados de prisão temporária e nove mandados de busca e apreensão nas cidades de Jundiaí, São Paulo (Capital) e São Bernardo do Campo. Três investigados foram presos: um homem e uma mulher em Jundiaí e outro homem na zona leste da capital paulista. Outros dois suspeitos seguem sendo procurados.

Segundo a Polícia Civil, a investigação começou após uma vítima de Guaíra relatar ter sido enganada ao tentar comprar um veículo anunciado em nome de uma tradicional empresa de leilões. Acreditando estar negociando com uma empresa legítima, ela realizou uma transferência bancária de R$ 28.500 e descobriu posteriormente que havia caído em um golpe.

Esquema utilizava sites falsos e anúncios pagos