Um idoso ficou gravemente ferido na noite desta segunda-feira, 8, após invadir a contramão com uma motoneta de 49 cilindradas e colidir contra uma Kombi em uma via paralela à rodovia Cândido Portinari, em Franca.

Segundo informações apuradas no local, o motociclista seguia no sentido do bairro Santa Terezinha ao pontilhão do Parque do Horto quando teria acessado a pista contrária e atingido o utilitário que trafegava no sentido oposto.

Com a força da colisão, o idoso foi arremessado ao solo e sofreu ferimentos graves, principalmente nos braços.