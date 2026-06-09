Um idoso ficou gravemente ferido na noite desta segunda-feira, 8, após invadir a contramão com uma motoneta de 49 cilindradas e colidir contra uma Kombi em uma via paralela à rodovia Cândido Portinari, em Franca.
Segundo informações apuradas no local, o motociclista seguia no sentido do bairro Santa Terezinha ao pontilhão do Parque do Horto quando teria acessado a pista contrária e atingido o utilitário que trafegava no sentido oposto.
Com a força da colisão, o idoso foi arremessado ao solo e sofreu ferimentos graves, principalmente nos braços.
Motorista tentou evitar a colisão
O condutor da Kombi relatou que percebeu a aproximação da motoneta na contramão e tentou desviar para a direita, mas não conseguiu evitar o impacto lateral.
Após a batida, ele parou imediatamente o veículo, sinalizou o trecho e auxiliou no socorro da vítima juntamente com outros motoristas que passavam pelo local.
Populares retiraram o idoso da pista para evitar novos acidentes até a chegada das equipes de resgate.
Suspeita de embriaguez
De acordo com informações registradas pela polícia, junto ao motociclista havia uma sacola contendo diversas garrafas de cerveja de 300 ml.
Testemunhas também relataram que o homem apresentava sinais de embriaguez. Ainda segundo os relatos, ele teria se recusado a realizar o teste do bafômetro.
A Polícia Militar de Trânsito esteve no local para registrar a ocorrência e apurar as circunstâncias do acidente.
Vítima foi levada para a Santa Casa
O Corpo de Bombeiros realizou o atendimento e encaminhou o motociclista para a Santa Casa de Franca.
Apesar da gravidade dos ferimentos, a vítima não corre risco de morte, segundo as informações apuradas.
A motoneta ficou completamente destruída com o impacto da colisão.
Caso seja confirmada a recusa ao teste do etilômetro e demais irregularidades constatadas pela autoridade de trânsito, o condutor poderá responder pelas infrações previstas no Código de Trânsito Brasileiro, incluindo multa e suspensão do direito de dirigir.
As causas do acidente serão investigadas.
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